فتاة بريطانية تنجو من الموت في رحلة جبلية.. «العنكبوت الأشد فتكا كاد يفقدها حياتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف صعب تعرضت له فتاة ثلاثينية بعد أن كادت أن تفقد حياتها بسبب إصابتها بجرح غائر، أدى إلى تورم إحدى ساقيها وتحولها إلى اللون الأرجواني، وسرعان ما تم نقلها إلى المستشفى، لإنقاذها من ذلك الحادث، وهو ما نجح بأعجوبة.

تفاصيل إصابة الفتاة

وكشفت الفتاة التي تدعى إيونا ماكنيل، البالغة من العمر 38 عامًا، عن تفاصيل تعرضها لعضة صعبة من أحد أكثر العناكب فتكًا في العالم، ولم تتوقف خطورة الأمر عند الإصابة فقط، بل بدأ السم يسير في سائر أنحاء جسدها، وسرعان ما تورمت إحدى ساقيها بشدة، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وقالت «ماكنيل» إنها استيقظت منذ أيام من شدة شعورها بألم في إحدى ساقيها، كادت أن تموت من قوته، لتفاجأ بهجوم أحد العناكب السامة عليها، وزر أنيابه في كاحلها، متابعة: «استيقظت في السادسة من صباح اليوم التالي من الألم، لم أستطع المشي بشكل جيد عليها وشعرت بالغثيان».

سبب وصول العنكبوت إلى الفتاة

وأوضحت التقارير أن الفتاة البريطانية الأصل والتي تعمل كراقصة، تعرضت للعض من العنكبوت أثناء تسلقها جبل مونكي الذي يبلغ ارتفاعه 1082 قدمًا في المكسيك، خلال قيامها برحلة جبلية، وبعد مرور وقت قصير لاحظت «إيونا» للمرة الأولى ظهور بقعة حمراء دائرية على كاحلها الأيسر في طريق العودة، وفي اليوم التالي، بعد أن استيقظت من الألم، رأت علامتين على ساقها وعرفت أنها أكثر من مجرد بثرة.

بعد لحظات ذهبت الفتاة إلى المستشفى لكنها أغمي عليها مرتين في الطريق، وعندما انتشر السم داخل جسدها، تورمت ساقها وأصبحت أرجوانية اللون، قائلة: «بدأ جسدي يرتجف بعنف، وعرف الأطباء على الفور أني قد تعرضت للعض وأخبروها أن السم انتشر بأنحاء متفرقة من جسدها»، وسرعان ما بدأت الفتاة في الصراخ خوفًا من أن يتم بتر قدمها، إلا أنها بدأت في التحسن باليوم الرابع من الإصابة.