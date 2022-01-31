فوائد ممارسة السباحة بشكل يومي.. هتحمي صحتك وتقوي مناعتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

ممارسة الرياضة بأنواعها أمر لا بد منه للحفاظ على صحة الجسد ونشاطه فضلًا عن الحصول على لياقة بدنية فائقة، ودائمًا ما يوصي الخبراء بضرورة الحصول على 150 دقيقة من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط القوي كل أسبوع.

وتعتبر السباحة طريقة ممتازة لتمرين جسمك بالكامل والحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية، حيث تساعد ممارسة السباحة لمدة ساعة واحدة من حرق السعرات الحرارية التي يحرقها الجري تقريبًا، دون التأثير على عظامك ومفاصلك.

أبرز فوائد السباحة

ووفق ما أوضحت دينا طنطاوي، مدربة سباحة، خلال حديثها لـ«هن»، أن هناك مجموعة من الفوائد الصحية التي تكمن خلف ممارسة السباحة بانتظام، فهي تقي من الإصابة بالعديد من الأمراض كالتهاب المفاصل المزمن، وبعض أمراض الجهاز التنفسي كالربو، إلى جانب مساعدتها في تقوية الجهاز المناعي.

وحسب ما عرض أيضًا موقع healthline العالمي المعني بالصحة، تلك مجموعة من أبرز فوائد ممارسة السباحة للجسم، وهي:

- بناء قوة العضلات.

- القدرة على التحمل.

- الوقاية من التعرض للسكتات الدماغية.

- تحسين نشاط عمل القلب والأوعية الدموية.

- تقوية القلب والرئتين.

مفيدة للمصابين بالتصلب المتعدد (MS)

- السباحة مفيدة أيضًا للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد (MS)، حيث أن الماء يساعد على انتعاش الأطراف مما يساعد على دعمها أثناء التمرين.

- قد يكون للسباحة القدرة على مساعدتك على النوم بشكل أفضل في الليل، خاصة كبار السن الذين يحرصون على ممارستها.

- تعد السباحة طريقة فعالة لحرق السعرات الحرارية.

- تسهم السباحة في تحسين الحالة المزاجية، حيث ثبت أن التمرينات تعزز الحالة المزاجية لدى الأشخاص.

- أيضًا هي آمنة للحوامل والأطفال.

- تساعد على التقليل من التوتر، والتخلص من مشاعر القلق بسهولة بالغة.