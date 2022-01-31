فوائد الموز للرجال.. ينظم ضربات القلب ويحسن الحالة المزاجية

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الموز من الفواكه المحبوبة، كم أنه له العديد من الفوائد العلاجية بالنسبة للرجال، إذ يوفر العديد من المزايا من تحسين المزاج، ويمنع الصلع وغيرها من الفوائد الصحية المتنوعة.

فوائد الموز الصحية للرجال:

الموز يعزز المزاج

يساعد تناول الموز في تحسين مستويات (السيروتونين) في الدماغ، والذي بدوره قد يساعد في تحسين الحالة المزاجية، ويساعد ذلك في تقليل مخاطر الإصابة بحالات الصحة العقلية المنتشرة لدى الرجال، وفق موقع boldsky.

علاج الشعر وفروة الرأس

يعتبر الموز من العلاجات الطبيعية لعلاج أمراض الشعر وفروة الرأس مثل قشرة الرأس وتساقط الشعر لما يحتويه من مضادات أكسدة ومغذيات حيوية، ونظرا لأن تساقط الشعر منتشر بشكل كبير لدي الرجال، فإن استهلاك الموز يساعد في نمو شعرهم بشكل فعال.

يعطي طاقة فورية للرياضيين

يعتبر الموز مصدرا غنيا وفعالا بالنسبة للرياضيين من حيث إمدادهم بالطاقة والعديد من العناصر الغذائية، وذلك لأن تناول موزة متوسطة الحجم يمكن أن توفر العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والبوتاسيوم والألياف الغذائية، والتي تساعد في توفير كميات كبيرة من الطاقة، وتساعد أيضا مضادات الأكسدة الموجودة فيه على توفير التغذية وتساعد في إصلاح الخلايا بعد التمرين الطويل.

مفيد للقلب

تشير العديد من الدراسات إلى أن أمراض القلب المنتشرة بشكل كبير بين الرجال مقارنة بالنساء، ترجع إلى عدة عوامل مثل التدخين والعزلة الاجتماعية، ويحتوي الموز على البوتاسيوم بكميات كبيرة، وهو عنصر غذائي مفيد للقلب والتي بدوره يساعد في منع الأمراض المرتبطة به، ويساعد أيضا في الحفاظ على استقرار وظائف القلب، وتدفق الدم، وقوة عضلات القلب، ووظائف الأعصاب.

يساعد في إدارة مرض السكري

الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مقارنة بالنساء، ربما يرجع ذلك إلى تخزين الدهون في منطقة البطن والعادات الحياتية الخاطئة مثل التدخين، فاستهلاك الموز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، ويفضل تناول الموز غير الناضج لأنه يحتوي على نسبة السكر في الدم منخفض إلى متوسط مقارنة بالموز الناضج.

يمنع مشاكل الكلى

أظهرت دراسة على مجموعة من الحالات ظهور انتشار مرتفع لأمراض الكلي المزمنة في الذكور مقارنة بالإناث، ويعد الموز مصدر كبير للماغنيسيوم والبوتاسيوم وتعتبر من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الكلى، ويساعد تناول الموز أيضا في الحفاظ على وظائف الكلى ويمنع تكوين الحصوات.

في هذا الصدد، توضح الدكتور آمال فتحي، استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ«هن»، أن الموز مهم جدا للرجال والسيدات على حد سواء، فهو غني بالكالسيوم والبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضربات القلب والضغط العالي، ويحتوي على مادة (التربتوفان) التي تحسن هرمون (السيروتونين) والذي بدوره يساعد في تحسين الحالة المزاجية، ويساعد الموز أيضا في تحسين الذاكرة وأيضا الأداء الوظيفي للمخ.