مايا مرسي تنشر شروط قبول الإناث للعمل في وظيفة مندوب مساعد.. الطريق لمجلس الدولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بقرار مجلس الدولة، بإعلان قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، من الإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والحقوق من الجامعات المصرية، للعمل في وظيفة مندوب مساعد.

وشاركت «مرسي» بصورة من إعلان رقم 1 لعام 2022، قائلة: «إعلان رقم 1 لسنة 2022 لمجلس الدولة، إعلان تاريخي».

وأضافت مايا مرسي: «مبروك لخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021، بداية الطريق لمجلس الدولة من أول السلم القضائي، حلم أصبح حقيقة، حلم عملت عليه قيادات نسائية من 72 سنة، بيحلموا بيتكلموا بيدافعوا عن قضية وعن إيمان أنه حق للمرأة المصرية تولي كل المناصب دون تمييز ».

واستطردت رئيسة القومي للمرأة: «دستور قال لا للتمييز للوصول للمناصب، والنهاردة عدم التمييز فعلي يتحقق، شكراً لكل قيادة نسائية ساندت، شكراً لكل رجل قضاء قال كلمة حق للتاريخ، شكراً لرئيس وقضاه مجلس الدولة، شكراً لقيادة سياسية آمنت بالمرأة المصرية».

إعلان رقم 1 لعام 2022

وكان مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرر الإعلان عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والحقوق من الجامعات المصرية.

شروط التقديم لمندوب مساعد

وحدد المجلس بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين من الذكور والإناث، وهي:

التقديم للذكور والاناث.

ألا يقل تقدير المتقدمين من الذكور والإناث التراكمي عن جيد.

ألا يزيد عمر المتقدمين عن 30 سنة.

توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

يجب سحب الملفات من مقر مجلس الدولة، وذلك بعد تقديم المستندات التالية:

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

- ما يفيد سداد مبلغ 500 جنيه، علي الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

تسحب الملفات خلال المدة من يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، حتي نهاية عمل يوم الأربعاء المرافق 9 فبراير 2022.

تقدم المستندات مستوفاة خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، حتي نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022.

عند سحب الملفات وتقديمها يراعي المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الإلكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.

تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة

لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.