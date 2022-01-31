تحذير عاجل من تناول لحمة الرأس.. تسبب أمراضا قاتلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

«لحمة الرأس».. من الأكلات الشعبية التي يفضلها الكثيرون، ويرغبون في تناولها سواء داخل المنزل أو في المطاعم للاستمتاع بها، ورغم مذاقها المميز، يحذر الأطباء من تناولها كونها تحتوي على أضرار صحية للإنسان لعدة أسباب.

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، تحدث لـ«هن» عن أضرارها، قائلا إن لحمة الرأس تعد من الأطعمة التي يجب أن يتجنب الناس تناولها بسبب تأثيرها الخطير على الصحة، والتي تصل إلى حد الجلطات.

أضرار خطيرة لتناول لحمة الرأس

وأوضح أستاذ علوم الأغذية، أن جميع الأجزاء الداخلية في الحيوان أي بالأضحية، غنية بالدهون، والدم، ويمكن أن تؤدي إلى الكثير من الأضرار، مثل ارتفاع الكوليسترول الضار الذي ينتج عنه إصابة بارتفاع ضغط الدم، وتكوين الجلطات.

وحذر «الحوفي» من تناول لحم الرأس، كونها تحتوي على نسبة كبيرة من الكوليسترول، وتفسد سريعا، بسبب أن منطقة الرأس بها نسبة كبيرة من الدم، ومن الصعب تنظيفها، وكذلك يوجد بها نسبة دهون عالية، والأعضاء أو الأجزاء الداخلية بشكل عام للأضاحي، جلدها غني بالدهون سواء داخليا أو خارجيا مما يتسبب في زيادة نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، والذي يعمل على ارتفاع نسبة الجليسدرات الضارة أي الدهون الثلاثية، والتي تزيد من نسبة لزوجة الدم، وتؤدي إلى ضعف عضلة القلب.

تحذير لـ أصحاب الأمراض المزمنة من الأعضاء الداخلية

كما حذر «الحوفي» أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط أو السكري أو القلب، من تناول الأجزاء الداخلية من الأضاحي، لأنها تشكل خطورة كبيرة عليهم، وتزيد من احتمالية تكوين جلطات بالشرايين الضيقة، وربما تهدد حياتهم.

ونصح أستاذ علوم الأغذية، بتناول الأعضاء الداخلية مثل «الممبار أو الكبدة أو الطحال أو المخ» بطريقة معتدلة، وعدم الإكثار في أكلها لعدم الإصابة بأمراض خطيرة.