ياسمين صبري في إطلالة جديدة بـ«الروب الستان» خلف الكواليس «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمجموعة صور جديدة ظهرت من خلالهم بإطلالة طبيعية جذابة.

وتألقت الفنانة مرتدية الروب الستان، بلون فاتح، أمام المرآة، معتمدة على تسريحة شعر مرفوعة ومكياج هادئ وبسيط، وتحمل باقة من الورود، معلقة: «خلف الكواليس».

وعلى الفور تفاعل الرواد مع إطلالة ياسمين صبري، مابين الإعجاب بها وبرشاقتها وملامحها، وبين انتقادات جلسة التصوير، بسبب الملابس.

ياسمين صبري ترد على متابعيها

وكانت الفنانة شاركت من قبل أسئلة متابعيها، حول تفاصيل حياتها، حيث سألتها إحدى المتابعات: «ليه بعيدة عن الناس؟»، لترد الفنانة: «بعيدة وقريبة الإثنين»، ليسألها آخر: «أخدتي من الحياة كل اللي أنت محتاجاه؟»، لترد: «الحمد لله على كل حاجة، ولكن كيف لي أن أكون أفضل نسخة عن نفسي؟».

ياسمين صبري تتحدث عن طفولتها

كانت الفنانة ياسمين صبري، شاركت، بإحدى الحلقات النقاشية مع الكاتب تامر عبده، عبر منصة التدوينات القصيرة «تويتر»، لمدة 20 دقيقة، التي تحدثت فيها عن طفولتها، مؤكدة أنها اعتادت التخيل بإيجابية حتى يتحقق ماتتمناه، قائلة: «كنت بتخيل أن عندي أحسن حاجة في الدنيا، من شنط وأحذية، وإني أستحق»

ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه بالعالم 2021

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية ياسمين صبري، كانت اختيرت ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، لتكون النجمة العربية الوحيدة المنضمة حتى الآن للمسابقة، وفقا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «tccandler» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ولم تكن الفنانة ياسمين صبري وحدها، بل نافست «جورجينا» على اللقب.