الامارات | "عدي يا نجم" تؤخر إقلاع طائرة 55 دقيقة !

شكرا لقرائتكم خبر عن "عدي يا نجم" تؤخر إقلاع طائرة 55 دقيقة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت عبارة "عدي يا نجم" التي قالها مضيف لأحد الركاب في تأخر إقلاع طائرة لمدة 55 دقيقة في مصر، وفقاً لما ذكره الإعلامي المصري عمرو عبدالحميد.

وقال "عبدالحميد" في تغريدة على تويتر، أمس الأحد: "عدي يا نجم! قالها مضيف الطائرة لأحد الركاب.. رد الراكب: أنا مش نجم!.. كانت تلك بداية المشكلة التي جعلتنا كالأسرى في الرحلة رقم 192 المتجهة من القاهرة إلى شرم الشيخ وموعدها الساعة 9 ص..الساعة الآن 9:55".

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