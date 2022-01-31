الامارات | دبي تستقطب هواة التخييم بوجــــهات مثالية وسط الصحراء

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقطب هواة التخييم بوجــــهات مثالية وسط الصحراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتيح دبي تجارب فريدة في الهواء الطلق سواء لسكانها من المواطنين أو المقيمين، أم لزوارها من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم، معززة مكانتها على خريطة السياحة العالمية، لاسيما مع تميز المرافق والخدمات التي توفرها وجمال الطبيعة الآسر، لتكون إحدى أفضل الوجهات التي تتصدر قوائم التصنيف السياحية عالمياً.

وتحفل الإمارة بمواقع كثيرة، تشكل وجهات مفضلة للتخييم، ومنها منطقة حتّا، ومحمية دبي الصحراوية، وبحيرة إكسبو وصحراء القدرة والروية والعوير، ونصف صحراء دبي، وغيرها من المواقع الصحراوية البديعة التي تتفرد بتكويناتها الرائعة من الكثبان الرملية وحياتها الفطرية بالغة الثراء والتنوّع.

وتمثل الأجواء الباردة، التي تعيشها دبي في هذه الآونة، فرصة نموذجية للاستمتاع بالأماكن المفتوحة وإمضاء أوقات سعيدة بصحبة الأهل والأصدقاء في مواقع كثيرة منها، تشكل نقاط جذب أساسية، بما تتيحه من إمكانية القيام بالعديد من الأنشطة التي يسعى من خلالها الناس إلى الاسترخاء وتصفية الذهن، بعيداً عن الالتزامات المتواصلة للحياة اليومية.

ويُعد التخييم في المناطق المفتوحة من أكثر الأنشطة التي تلقى إقبالاً كبيراً في مثل هذا الوقت من العام، لاسيما أن دبي تحفل بالعديد من المواقع الرائعة التي تشكل جانباً مهماً من (#وجهات_دبي) الأساسية، التي تفسح المجال أمام محبي التخييم والبيئة الطبيعية للاستمتاع بالمشاهد الخلابة والأجواء الساحرة التي تتسم بها، وبما تضمه من أودية جبلية وكثبان رملية ذات تكوينات بديعة تكفل لمحبي البيئة الطبيعية والصحراء ممارسة هواياتهم وكذلك ما يفضلون من رياضات صحراوية في أجواء من المرح والسعادة، فضلاً عن إقبال العائلات على التخييم لإمضاء أوقات متميزة في قلب الطبيعة، وإمضاء ليلة أو أكثر في قلب الصحراء وتحت سماء دبي الصافية بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

حتا

تُعد حتّا الواقعة على مقربة من جبال الحجر في دبي من أبرز المواقع السياحية على وجه العموم في دولة الإمارات، وتتمتع بشهرة واسعة، باعتبارها وجهة سياحية رئيسة، خصوصاً لمحبي التخييم في الطبيعة وعشاق المغامرة الصديقة للبيئة، وتمثل مكاناً نموذجياً للاسترخاء في عطلة نهاية الأسبوع، للاستمتاع بروعة التكوينات الجبلية التي تتميز بها، وإمضاء أوقات من المرح والسعادة في سفوحها وأوديتها وفي المساحات المنبسطة المنتشرة في أرجائها.

ولاشك في أن النموذج الفريد الذي تمثله حتّا في الجمع بين جمال البيئة الطبيعية البكر وتوافر الخدمات الحضرية من خلال «حتا وادي هب»، الذي يقدم العديد من الأنشطة الترفيهية والمرافق الخدمية لزوار المنطقة، يجعل حتّا من أكثر #وجهات_دبي شعبية، فإضافة إلى التخييم، يمكن للزائر ممارسة العديد من الأنشطة في الأجواء المفتوحة.. ومنها على سبيل المثال ركوب الدراجات الهوائية في المسارات الجبلية، والتنزه في سفوح الجبال، والرماية بالسهم وركوب الخيل، في حين يوفر «حتا وادي هب» منافذ لبيع المأكولات الخفيفة، فضلاً عن توفير مصلى للرجال والسيدات، ومناطق للوضوء ودورات المياه، وغيرها من الخدمات الأساسية التي قد لا تتوافر في مناطق التخييم الأخرى الواقعة في قلب الصحراء.

وتأتي بحيرة سد حتّا بوصفها معلماً من المعالم الأساسية التي لا يفوت الزائر فرصة الاستمتاع بما تضمه من مشاهد خلابة بموقعها وسط الجبال المرتفعة المحيطة بها من مختلف الجوانب، وما تحفل به من حياة فطرية متنوعة، فضلاً عما توفره من أنشطة متنوعة مثل التجديف بقوارب الكاياك وقوارب النزهة التي يمكن لأفراد العائلة الاستمتاع بقيادتها على امتداد البحيرة، التي تشهد إقبالاً كبيراً على مدار العام، لاسيما خلال هذا الوقت من العام.

ويمكن لمحبي التخييم اختيار المواقع التي يتيحها «حتا وادي هب» لإقامة خيمتك، أو استخدام حافلة كرفان التخييم الخاصة بك، وهو الخيار الذي يتسم بقربه من المرافق الخدمية ومنافذ بيع المأكولات، أو التخييم في المناطق المفتوحة العديدة المنتشرة في مواقع مختلفة من منطقة حتّا، حيث يفضل العديد الابتعاد في مناطق أكثر هدوءاً لمزيد من الاسترخاء.

بحيرات القدرة

توفر بحيرات القدرة تجربة تخييم صحراوية فريدة أخرى، ومنطقة القدرة هي واحة صحراوية اصطناعية تضم بحيرات وكثباناً رملية، وتم استحداثها لتكون من وجهات دبي المفضلة للسياحة البيئية.

وتمثل بحيرات القدرة، التي لا تستغرق الرحلة سوى ساعة واحدة للوصول إليها من مطار دبي الدولي، أحد أكثر الأماكن استقطاباً لهواة التخييم في الإمارة، وهي تمثل خياراً مثالياً لمحبي متابعة مشهد الغروب في الصحراء، وإعداد الشواء تحت النجوم.

وما يزيد من تفرد بحيرات القدرة قربها من «محمية المرموم» الصحراوية، التي تشكل موئلاً لعشرات الأنواع من الحيوانات والطيور البرية. وتمثل عنصر جذب آخر لهواة الحياة الفطرية الذين يجدون في محميات دبي مبتغاهم من الاقتراب من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات، مثل الغزلان والثعالب والبط، وأكثر من 170 نوعاً من أنواع الطيور في الإمارات.

كما يُعدّ مسار القدرة للدراجات موقعاً مثالياً لمحبّي المغامرات والمحترفين والمبتدئين من محبي رياضة ركوب الدراجات الهوائية الذين يقصدونه أفراداً ومجموعات، مع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الأخاذة.

ويمكن استئجار دراجة هوائية من المتجر الواقع عند نهاية طريق القدرة، فيما تم تجهيز المسار بالسيارة بمحطات استراحة ومقاعد ومساحات مظلّلة، إضافة إلى دورة مياه.

بحيرة إكسبو

تعد بحيرة «إكسبو 2020» واحدة من أحدث الإضافات إلى منطقة المرموم، وقد تم تصميمها على هيئة شعار إكسبو المستلهم من مشغولة ذهبية أثرية تم اكتشافها في منطقة ساروق الحديد في دبي.

وتمثل البحيرة وجهة مثالية للتنزُّه وللباحثين عن مغامرة التخييم وسط الصحراء، بينما تحيط بهم المناظر الخلابة، وما تضمه البحيرة الضخمة من نافورات وشلالات، وما تجذبه من حيوانات برية وطيور، فيما تشكل البحيرة واحداً من أفضل الأماكن للاستمتاع بمشاهدة مناظر لغروب الشمس وشروقها، وقد تم تزويدها بمرافق وحمامات لخدمة الزوار.

محمية دبي الصحراوية

تجربة أخرى من شأنها أن تجدد اتصالك بالطبيعة هي «محمية دبي الصحراوية»، إحدى أكبر المحميات الطبيعية في دولة الإمارات، وتغطّي مساحة 225 كيلومتراً مربعاً.

تمنح المحميّة الزائر فرصة استكشاف الطبيعة الصحراوية والتعرّف على المنطقة من خلال «منتجع المها الصحراوي»، أو عبر الاشتراك برحلات سياحية مع شركات مختصة، إذ يتعين على زوار المحمية الحجز مع شركات الرحلات التي توفر كل شيء من الخيام والوجبات التقليدية في المنطقة المحمية التي تمثل فرصة نموذجية لمشاهدة أكثر من 50 نوعاً من النباتات، و120 نوعاً من الطيور و43 نوعاً من الثدييات والزواحف. ومن الأنشطة التي توفرها الشركات المختصة في المحمية بجانب خدمات التخييم: رحلات السفاري، والصيد بالصقور، وركوب الخيل والهجن، والتزلج على الرمال وغيرها.

وتقدم دبي العديد من المواقع الجميلة الأخرى للتخييم في الصحراء واستكشاف كثبانها الرملية الخلابة، بينما تتفاوت في درجات التعمق في قلب الصحراء، حيث يمكن للباحثين عن المغامرة التوجه إلى صحراء العوير، على بعد حوالي 40 دقيقة من قلب المدينة، أو صحراء لهباب، الواقعة على بعد نحو 50 دقيقة من وسط دبي.

وتوفر صحراء لهباب ترفيهاً لا نهاية له، مثل مشاهدة النجوم والتزلج على الكثبان الرملية وركوب الدراجات الصحراوية.

جهة أخرى رائعة للتخييم هي «صحراء الروية» التي تقع بالقرب من «دبي أوتليت مول»، على مقربة من أضواء المدينة.

كما يمكن لمن يفضلون البقاء بالقرب من المناطق الحضرية وعدم التوغل في قلب الصحراء الاستمتاع بالتخييم وزيارة منطقة «طريق منتصف صحراء دبي» التي تشكل موقعاً مثالياً لهواة التخييم من المبتدئين والعائلات، وتوفر فرصاً رائعة لالتقاط الصور على طرقها المميزة التي تخترق قلب الصحراء وتغطي أجزاء منها الرمال، مع مراعاة زيارة المنطقة باستخدام سيارة دفع رباعي للتمكن من اجتياز المناطق التي تكسوها الكثبان الرملية من الطريق.

إرشادات السلامة للتخييم

عند التخطيط لرحلة تخييم، يجدر الاستعداد بتحضير جميع مستلزمات ومعدات التخييم مع مراعاة احتياطات السلامة كافة، من أجل ضمان خوض تجربة آمنة، ولهذا الغرض توفر بلدية دبي إرشادات السلامة للتخييم في الهواء الطلق في مختلف مواقع التخييم في الإمارة، كما يمكن الاستعانة بالشركات المتخصصة التي تسهل عملية التخييم بتوفير المستلزمات كافة ومن أهمها سيارات الدفع الرباعي كذلك مستلزمات إقامة الخيام وما يتبعها من تجهيزات، وربما يكون ذلك هو الخيار الأفضل لهواة التخييم من المبتدئين.

• «بحيرات القدرة فرصة للاستمتاع بالحياة الفطرية.. ومشهد الغروب على صفحة المياه في الصحراء».

• «محمية دبي الصحراوية.. مسرح لعشرات الأنواع من الحيوانات البرية والطيور».

• «بحيرة إكسبو.. وجهة مثالية للباحثين عن مغامرة التخييم في لوحة بديعة وسط الصحراء».

• «صحراء الروية والعوير ولهباب.. متعة مشاهدة النجوم والتزلج على الكثبان الرملية».

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