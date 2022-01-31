الامارات | «سرد المكان».. 4 ليالٍ تحتفي بـ 50 عاماً في حب سلطان

شكرا لقرائتكم خبر عن «سرد المكان».. 4 ليالٍ تحتفي بـ 50 عاماً في حب سلطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مدار أربعة أيام، عاش عشاق الفن ومحبو الشارقة ليالي لا تنسى مع العرض الفني «سرد المكان»، الذي قدمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، احتفاءً بالذكرى الـ50 لتولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد الحكم في الإمارة، حيث تحوّل «مسرح المجاز» إلى لوحة فنيّة، تتبدل مشاهدها بعروض أدائية ومسرحية، لتروي سيرة إمارة الشارقة وتاريخ منجزاتها.

حكايات كثيرة جسّدها العمل الفني الذي اختتم عروضه أول من أمس، من أبرزها القصة التاريخية لمقاومة أهالي خورفكان للاستعمار في بدايات القرن الـ16، وحكاية صمودهم، وقصة رهن صاحب السمو حاكم الشارقة لخنجره الذهبي مقابل الحصول على كتب، والقصص التراثية الأولى لتجارب الغواصين، وصيادي اللؤلؤ، إلى جانب رحلة المنجزات الحضارية التي خاضتها الإمارة، وتوجتها عاصمة للمعرفة والكتاب والإبداع، ومركزاً للجذب السياحي من كل أنحاء العالم.

وجسَّد العرض، الذي نفذته شركة «مالتبل إنترناشونال»، بالتعاون مع «7 فنجرز»، محطات ومنجزات الإمارة بأكثر من 10 فنون إبداعية، تنوعت بين السرد، والشعر، والموسيقى، والغناء، والفنون الأدائية، وألعاب الأكروبات، والتمثيل المسرحي، وفنون الضوء، والعروض البصرية ثلاثية الأبعاد، وغيرها.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي: «(سرد المكان) تحية من أهل الشارقة، من مواطنيها وسكانها وكل من أسس ذكرياته فيها، ورسالة في حب سلطان، ومعاهدة على مواصلة العمل والإبداع».

وكان العرض محل احتفاء نجوم الفن والدراما والمسرح في الإمارات والمنطقة والعالم العربي، حيث حضره عدد من كبار النجوم والفنانين والمؤثرين الإماراتيين والعرب، منهم: الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، والممثلة المصرية روجينا، والإعلامية الدكتورة هالة سرحان، والأديب والكاتب الكويتي، وشخصية العام الثقافية لعام 2021 طالب الرفاعي، وغيرهم.

وتضمن العرض أغنيتين أصليتين، تم تأليفهما وتلحينهما خصيصاً لهذا العرض، الأولى بعنوان «سرد المكان» من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار، والثانية «أنشودة للشارقة» التي كتبها الفنان والشاعر إسماعيل الرفاعي، ولحنها فيليب سكاف.

وأسدل العرض الستار بلوحة عملاقة، تحمل صوراً لمحبي إمارة الشارقة وأهلها وزائريها، الذين تجمعت صورهم مع بعضها لتشكل الرقم 50، تأكيداً على أن مسيرة الإمارة وتاريخ منجزاتها، هي مسيرة كل من عاش وعمل وزار الإمارة وحمل منها ذكريات طيبة.

• العرض جسَّد منجزات الإمارة بأكثر من 10 فنون إبداعية.

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