الامارات | نجوم الغناء والموسيقى من المنطقة والعالم يمتعون جمهور «دبي للتسوق»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء والموسيقى من المنطقة والعالم يمتعون جمهور «دبي للتسوق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 يناير 2022

تمحورت عطلة نهاية الأسبوع الختامية للدورة الـ27 لمهرجان دبي للتسوق حول الفن والثقافة والموسيقى، مع النجم العالمي جيمس بلانت، حيث غنى لجمهوره في كوكاكولا أرينا دبي مجموعة من أغاني ألبومه الأشهر The Stars Beneath My Feet.

وظهر أسطورة الغناء المصري، عبدالحليم حافظ، على خشبة المسرح بتقنية الهولوغرام في مسرح مدينة الحبتور لأمسية «سوّاح» برفقة فنانين وموسيقيين، في تكريم مذهل للنجم وتأثيره في موسيقى العالم العربي.

بينما حظي محبو موسيقى الجاز في دبي بالاحتفال بالمبدعين من الإمارات والمنطقة خلال مهرجان القوز للفنون الذي أقامته السركال، والذي عاد بالموسيقى الحية والعروض وعربات الطعام والمنشآت الخارجية والمعارض الفنية المعاصرة وورش عمل الصحة والعافية وماراثون أفلام منتصف الليل، وغير ذلك الكثير.

دبي À الإمارات اليوم

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