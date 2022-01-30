تتخطى 4 ملايين جنيها في 3 دقائق.. سعر عرض الصور ببرج خليفة على طريقة جورجينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أثار احتفال لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير كرستيانو رونالدو بعيد ميلاد صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز بإضاءة صورها على برج خليفة في دبي، حالة من الجدل استمرت لعدة أيام، بسبب طريقة الاحتفال المبهرة.

وسبق وظهرت صور العديد من النجوم على برج خليفة بواسطة بعض شركات الدعاية، أبرزهم الفنان محمد حماقي، والفنانة إليسا ومايا دياب، فالكثير من الشركات تستخدم برج خليفة للدعايا، ما قد يثير تساؤلاً عن سعر الإعلان على البرج.

-برج خليفة الأشهر عالميا

ويعد برج خليفة في دبي من أشهر المباني في العالم، خاصة بعد تحقيقه رقم قياسي عالمي منذ دخوله موسوعة جينيس كأطول برج في العالم.

وأظهرت القياسات أن الشاشة ممتدة على مساحة إجمالية تصل إلى 32467 مترا مربعا، وتتفوق مساحة هذه الشاشة على تلك الموضوعة على واجهة "مول تامان أنجريك" في إندونيسيا، التي حملت اللقب سابقا، بما يصل إلى 3.75 أضعاف.

الشاشة العملاقة مكونة من 70 ألف لوح باعث للضوء تم تركيبها باستخدام أكثر من 100 ألف رف ترتبط ببعضها من خلال 55 ألف متر من الكابلات.

وافتتح برج خليفة في العام 2010، بعد 5 سنوات استغرقها إنشاؤه، والذي يتكون من 160 طابقاً، كما يحتوي على أعلى مسجد بالعالم الذي يقع بالطابق الـ158، وكذلك أعلى مسبح بالعالم في الطابق الـ76، كما يحتوي البرج على 900 شقة سكنية، والعديد من المكاتب، إضافة إلى فندق.

سعر الإعلان على برج خليفة؟

في تقرير أصدرته صحيفة البيان الإماراتية، أوضحت أن سعر العرض الضوئي عالي الدقة "HD" على واجهة البرج لمرة واحدة لمدة 3 دقائق يصل لـ350 ألف درهم أي ما يعادل مليون وخمسمائة ألف جنيهًا تقريبًا، وذلك خلال أيام الذروة المتمثلة في عطلة نهاية الأسبوع من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً، أي أن قيمة الدقيقة الواحدة تبلغ 116.6 ألف درهم أي 500 ألف جنيهًا، بينما يبلغ سعر العرض الضوئي بنفس المواصفات خلال أيام الأسبوع وفي نفس التوقيت 250 ألف درهم.، أي ما يعادل أكثر من مليون جنيها

وتصل قيمة العرض الضوئي لمرتين تستغرق كل منهما 3 دقائق خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 500 ألف درهم وذلك بين الساعة الثامنة مساءً و العاشرة مساءً، أي ما يعادل 2 مليون و142 ألف جنيها، بينما يتكلف الأمر مليون درهم أي 4 مليون و285 ألف جنيها، في حالة عرض إعلان ضوئي على البرج لـ 5 مرات تستغرق كل منها 3 دقائق، خلال عطلة نهاية الأسبوع بين السابعة مساءً والـ12 منتصف الليل، علماً بأن هذا السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، كما يجب تسديد ثمن الإعلان قبل عرضه.

وتنص بنود عرض الأسعار أن فترة الإعلان التي تستغرق 3 دقائق لا تجزأ إلى فترات زمنية أقل، كما تشمل الأسعار عرض الإعلانات فقط على واجهة البرج ولا تتضمن أي مكونات أخرى على غرار أضواء الليزر وغيرها، ويجب الالتزام الدقيق بكافة التفاصيل التقنية حيث لا يمكن إجراء أي عرض تجريبي، بينما يمكن أن يشمل الإعلان موسيقى صوتية لكن يجب ألا يتزامن مع مواعيد عرض النافورة الراقصة.

هذه التسعيرات وضعت للإعلان عن المناسبات الخاصة للمشاهير والنجوم والأثرياء، وأيضاً للإعلانات التجارية للشركات، إذ وضعتها شركات مثل دار المجوهرات الفرنسية Cartier، وشركة الهواتف Huawei، وحتى بعض الأفلام العالمية، إعلاناتها على واجهة البرج الإماراتي، كما تضيء الإمارات البرج بأعلام الدول وصور شخصيات عامة في المناسبات المختلفة.