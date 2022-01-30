الامارات | أم تلقي بطفلتها داخل حظيرة دببة مفترسة.. والنهاية مفاجأة "فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن أم تلقي بطفلتها داخل حظيرة دببة مفترسة.. والنهاية مفاجأة "فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة مروعة، أقدمت امرأة في العاصمة الأوزبكية طشقند على رمي طفلتها الصغيرة إلى حظيرة الدببة في حديقة الحيوان في المدينة، لكن الوحوش رفضت الاعتداء على الطفلة.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة ترمي طفلة صغيرة من فوق الحاجز الحديدي الفاصل بين الزوار وحظيرة الدببة، وفق ما قالت الخدمة الصحفية لحديقة الحيوان عبر قناتها على منصة "تيليغرام".

وألقت المرأة طفلتها على الرغم من محاولة الزوار ورجال الأمن منعها، لكنها كانت أسرع .

والمفاجأة بعد سقوط البنت الصغيرة، نزل دب بني قوقازي ببطء إلى الخندق، واقترب من الطفلة ببطء وكأنه لا يريد إخافتها، رافضا الهجوم عليها وإيذائها، واكتفى فقط بالاقتراب منها وشم رائحتها.

وعندما ابتعد عنها، قام موظفو الحديقة بإلهائه، حتى تمكنوا من الدخول للسياج وإنقاذ الطفلة التي أصيبت بجروح بليغة وبعض الكدمات على رأسها وجسدها جراء سقوطها من على مرتفع في الحظيرة.

وذكرت وسائل إعلام أن الحديقة أخذت على عاتقها التكاليف المرتبطة بعلاج الطفلة، فيما فتحت السلطات المعنية ملفا جنائيا ضمن إطار التحقيق في الحادث.

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