الامارات | ثور هائج يقتحم مدرسة ابتدائية ويهاجم طلابها في البصرة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ثور هائج يقتحم مدرسة ابتدائية ويهاجم طلابها في البصرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطعا مصورا لـ"ثور هائج" هاجم طلبة مدرسة ابتدائية في محافظة البصرة.

وبحسب الفيديو المتداول، فان الثور الهائج اقتحم المدرسة الواقعة في قضاء أبو الخصيب، وأوقع إصابات بين صفوف الطلاب، ولم يتمكن الأهالي من إيقافه،

وقد تدخلت قوات الشرطة المتواجدة بالقرب من المدرسة وقتلت الثور بعد فتح النار عليه.

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