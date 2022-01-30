أعراض تدل على الإصابة بـ "أوميكرون الخفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بات متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، منتشرا بشكل مرعب في عدة دول حول العالم، حتى أصبح مهيمنا على إصابات كورونا.

ورغم أن العلماء أكدوا أن "أوميكرون"، سريع العدوى وخفيف الإصابة، لكن بدأ القلق يتسرب إلى مقدمي الرعاية في العالم مع الحديث عن ظهور نسخة جديدة من "أوميكرون"، أطلق عليه "أوميكرون الخفي".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن السلالة الفرعية من "أوميكرون"، التي أطلقت عليها اسم "BA.2"، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب الطبيعة الجديدة للبروتين الشوكي للفيروس.

وأدى هذا المتحور الذي رصد في ديسمبر 2021 إلى انتشار جديد لعدوى كورونا، بما في ذلك الحالات الاختراقية، أي إصابة أشخاص كانوا قد تلقوا اللقاح.

ويقول موقع goodhousekeeping إن المعلومات لا تزال شحيحة عن السلالة الفرعية من "أوميكرون"، مرجحا أن تكشف السلطات الصحية في المستقبل عن معلومات أكثر عنها.

وحتى الآن، يمكن أن يواجه مرضى "أوميكرون" الشديد من الأعراض التالية، التي أوردتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها:

الحمى أو القشعريرة

السعال

صعوبة التنفس

الإعياء

آلام في العضلات

صداع الرأس

فقدان حاستي التذوق والشم

التهاب الحلق

الإسهال

الغثيان

سيلان الأنف

أما سلالة "أوميكرون" الرئيسية تسبب أعراضا منها:

حكة في الحلق

سيلان الأنف

العطس

صداع الرأس

آلام العضلات.