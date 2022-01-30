أطعمة تقلل من الإصابة بمرض السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عادة ما يكون السكر هو العنصر الذي يجب تقليل تناوله، وتشير دراسة جديدة إلى وجود فئة مختلفة تمامًا من الأطعمة التي قد تلعب دورًا رئيسيًا في الإصابة بمرض السكري.

ونشر فريق من الباحثين من جامعة ألبرتا الكندية وجامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية في إيران دراسة جديدة في مجلة التغذية واكتشف الباحثون (فريق متخصص في علم التغذية والغدد الصماء وعلوم الغذاء)، كيف يمكن أن تقلل منتجات الألبان من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وفقا لموقع "eatthis".

يقول الباحثون عند مقارنتهم بالمشاركين الذين ظل تناولوا منتجات الألبان باستمرار، إن الذين قللوا من استهلاكهم من منتجات الألبان كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأفاد الباحثون بأن زيادة استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وعلى وجه التحديد، شهد المشاركون الذين زادوا تناولوا الحليب والزبادي قليل الدسم قلل من خطر الإصابة بمرض السكري في المتوسط بنسبة 43 ٪ أقل من أولئك الذين لم يتغير استهلاكهم بشكل كبير.

وأدت زيادة تناول الزبادي قليل الدسم وتقليل الزبادي كامل الدسم إلى انخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 27٪.

كما لاحظ الباحثون أنه عندما حل محل الجبن العادي (كامل الدسم) الحليب قليل الدسم، فإنه يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 66٪، وعندما حل هذا الجبن محل الزبادي قليل الدسم، كان الخطر أعلى بنسبة 47٪.