هل ستنتقل سلالة نيو كوف الجديدة من الخفافيش إلى البشر؟.. وهذه الفرصة الوحيدة لوصولها مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يستمر فيروس كورونا في تسببه بحالة من القلق والذعر بين شعوب العالم، ليفاجئنا بين الحين والآخر بظهور أحد متغيراته الجديدة، والتي كان أحدثها السلالة الجديدة من الفيروس التاجي، التي يطلق عليها اسم NeoCov، التي حذر منها العلماء في ووهان بالصين، بأن تكون "أكثر فتكًا'' وأكثر خطورة.

-لماذا يحذر العلماء من NeoCov

ويعتقد العلماء أن هذه السلالة الجديدة من الفيروس التاجي، التي يطلق عليها اسم NeoCov، لها خاصيتان مقلقتان، وهما معدل وفيات مرتفع وسريع الانتقال، كما يُخشى أن تتسبب في وفيات بين واحد من كل ثلاثة مرضى، حيث تمتلك السلالة معدل وفيات وانتقال مرتفع، وتتشابه مع أعراض المتلازمة التنفسية في الشرق الأوسط (MERS-CoV)، بحسب موقع healthsit.

ووفقًا للتقارير، ترتبط سلالة NeoCov هذه بفيروس ميرس الذي تم اكتشافه لأول مرة في حالات تفشي المرض في دول الشرق الأوسط في عامي 2012 و2015 وحتى الآن، تم اكتشاف أن نيو كوف يصيب الحيوانات فقط، ولكن في دراسة حديثة، حذر علماء ووهان من أن هذا النوع الجديد من فيروس كورونا يمكن أن ينتقل إلى البشر أيضًا، الأمر الذي أثار القلق من تكرار سيناريو فيروس كورونا.

-احتمالية انتقال NeoCov للإنسان

وحول إمكانية انتقال سلالة NeoCov أوضح الدكتور فايد عطية، أستاذ الفيروسات الطبية والمناعة، أن سلالة الـ نيو أوميكرون إلى الآن لاتزال في مرحلة الانتقال والتواجد بين الخفافيش، والانتقال من خفاش إلى آخر، مؤكدًا أن احتمالية انتقاله إلى البشر واردة كما حدث مع انتقال الفيروس الأصلي لكورونا إلى البشر.

وقال عطية لـ"الخليج 365"، إن هناك أهمية كبيرة للتعرف على الحيوانات الوسيطة التي من الممكن أن ينتقل لها هذا النوع من الفيروسات لتجنبها قبل حدوث الطفرات والتحورات.

وأشار إلى أن انتقال الطفرات الخاصة بالفيروس يتم لأسباب كثيرة، لافتًا إلى أنه يمر بعدد كبير من التحورات الجينية والوراثية، ما جعل الفيروس قادرًا على الارتباط بالخلية البشرية، ويعقب ذلك حدوث قفزة مثلما حدث مع فيروس كورونا لتنتقل العدوى للإنسان ويسبب المرض.

وتابع بأن الفيروس قد يمر بطفرات وتحورات كثيرة، بعضها يأخذ وقتًا كبيرًا أو قصيرًا، كما من الممكن أن تحدث بشكل مفاجىء، منوهًا إلى أن كل الاحتمالات واردة، فيجب الذر بقدر الإمكان بالابتعاد عن مصدر العدوى الحيواني سواء خفاش فقط أو بعض الحيوانات الأخرى.

وتابع مشددًا على ضرورة معرفة ما يسمى بالحلقة الوسيطة والعائل الذي يتحور بداخله فيروس كورونا، وانتقل على إثره للإنسان وأصبح مرض بشري يعاني منه العالم وتسبب في وفيات وإصابات بملايين.

-هل هناك احتمالية لانتقال NeoCov إلى مصر؟

وحول إمكانية وصول سلالة الـ نيو أوميكرون إلى مصر، أوضح عطية، أن في حالة انتقالها من خفاش لخفاش يستبعد وصولها لمصر، لعدم وجود هذا النوع من الخفافيش بها، فبالتالي لا يتوفر العائل الوسيط، والاحتمال الوحيد لانتقالها لمصر والعالم هو أن تبدأ إصابة الإنسان لتسبب عدوى للخلية البشرية مثلما حدث مع فيروس كورونا الأصلي ليبدأ الانتقال ويتكرر نفس السيناريو.

وأفاد بأنه من الطبيعي حدوث تحورات وتغيرات جينية جديدة للفيروس، مشيرًا إلى أن جميع الاحتمالات واردة، من حيث انتهاء الجائحة واختفاء الوباء، أو استمرار تحور الفيروس إلى أن يصبح موسميًا، أو حدوث طفرات جينية مفاجئة وعنيفة، مؤكدًا أن الاحتمالات والتوقعات كلها واردة وبنفس النسب.