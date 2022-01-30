4 علامات تدل على أنك أكثر عرضة للإصابة بكوفيد لفترة طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني مرضى كوفيد الطويل من أعراض كورونا على مدار فترة طويلة من الزمن، وعلى الرغم من أن هذه الحالة نادرة، إلا أن عددًا كافيًا من الأشخاص طوروا الحالة حتى تم اعتبارها مشكلة رئيسية.

وهناك أربعة أعراض تزيد من احتمالية إصابة الشخص بهذه الحالة، وفقًا لموقع express.

في المتوسط، قلة قليلة من الأشخاص الذين يصابون بكورونا يصابون بكوفيد الطويل ومع ذلك، ووفقًا لتقرير ONS من نهاية عام 2021: "ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يعيشون في منازل خاصة كانوا يعانون من كورونا المبلغ عنها ذاتيًا لفترة طويلة.

تم تعريف كوفيد الطويل على أن تستمر الأعراض لأكثر من أربعة أسابيع بعد أول إصابة بفيروس كورونا المشتبه به.

هذا يجعل كوفيد الطويل مشكلة صحية كبيرة ويعني أنه يجب القيام بالعمل لتطوير علاجات للحالة التي إما تخفف الأعراض أو تعالج السبب الأساسي للأعراض الممتدة.

ووجد تقرير جديد نُشر في المجلة الطبية Cell ، أربعة عوامل تزيد من احتمالية إصابة الشخص بكوفيد الطويل.

أول العوامل الأربعة هو الحمل الفيروسي على دم الشخص، وهو كمية الفيروس في دم الشخص المصاب، فكلما زاد الحمل الفيروسي لشخص ما، زادت احتمالية إصابته بالحالة نظرًا لوجود المزيد من الفيروسات في نظامهم.

العامل الثاني هو وجود الأجسام المضادة، وهي ما يستخدمه الجسم لمحاربة الفيروسات مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا.

أما العامل الثالث هو إعادة تنشيط فيروس إبشتاين بار، وهو معروف باسم فيروس الهربس، وهذا الفيروس يصيب الأشخاص في سن أصغر.

العامل الرابع هو ما إذا كان الشخص مصابًا بداء السكري من النوع 2، فإذا كان لدى الشخص هذه العوامل الأربعة، فسترتفع احتمالية الإصابة بكوفيد الطويل.

ومع ذلك، هناك مشكلة واحدة مع هذه العوامل الأربعة، وهي أنه من غير المرجح أن يعرف الناس ما إذا كان لديهم جميعًا، فقد يعرف الشخص جيدًا ما إذا كان مصابًا بالهربس أو داء السكري من النوع 2 ، ويجب عليه طلب العلاج لكليهما في أقرب وقت ممكن إذا لم يكن مصابًا به.

ومن غير المرجح أن يعرف الشخص العادي ما إذا كان حمله الفيروسي مرتفعًا، وعلى الرغم من توفره، نادرًا ما يخضع الأشخاص لاختبارات الأجسام المضادة.