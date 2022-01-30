الامارات | أسهل طريقة لإنقاص الوزن سريعاً .. ابتعدوا عن تناول هذا الطعام !

شكرا لقرائتكم خبر عن أسهل طريقة لإنقاص الوزن سريعاً .. ابتعدوا عن تناول هذا الطعام ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور مايكل موسلي، وهو طبيب ومؤلف كتب عن النظام الغذائي، إن دهون البطن هي أهم دهون يجب استهدافها لفقدان الوزن، محذراً من أن دهون البطن تسبب مشاكل صحية على المدى الطويل، حتى أنحف الناس يمكن أن يعانون من دهون البطن.

وأضاف في تصريحات لصحيفة إكسبريس أن الخلايا الدهنية الموجودة في أعماق البطن والمعروفة أيضاً باسم "الدهون الحشوية" يكون هناك صعوبة في التخلص منها لافتاً إلى أنه يمكنك أن تفقد دهون البطن أو الدهون الحشوية بسرعة عن طريق التخلص من نوع واحد من الطعام ألا وهو السكر.

ونصح الطبيب أيضاً بالتقليل من تناول الفاكهة التي تحتوي على الكثير من السكر، مثل الأناناس والمانجو، وتجنب العديد من الوجبات الخفيفة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

وتابع الدكتور موسلي قائلاً: "عندما يقطع الناس الكربوهيدرات ، تنخفض شهيتهم ويفقدون الوزن".

وأظهرت أكثر من 20 دراسة أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون. ولذا قلل من تناول أي طعام أو شراب يحتوي على أكثر من خمسة في المائة من السكر إلى ما لا يزيد عن مرتين في الأسبوع.

ونصح الطبيب باستبدل الكربوهيدرات المصنعة مثل الخبز الأبيض ورقائق البطاطس والمعكرونة بمصادر طاقة بطيئة الإطلاق، مثل الأرز البني أو الكينوا.

ويتم هضم الحبوب الكاملة من قبل الجسم بشكل أبطأ من الكربوهيدرات البيضاء، مما يعني أنها يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

وتعتبر هذه الأطعمة أيضاً جزءاً كبيراً من النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والذي وصفه الدكتور موسلي بأنه أحد أكثر النظم الغذائية صحة في العالم.

وتشمل الأطعمة الأخرى في النظام الغذائي الكثير من الخضروات والفواكه والعدس والبقوليات والمكسرات والأسماك الدهنية والزبادي كامل الدسم وغيرها، وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والكوليسترول والسكري وغيرها عليهم الرجوع إلى طبيبهم الخاص بخصوص النظام الغذائي.

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