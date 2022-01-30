الامارات | حمار وحشي يهاجم لبؤة وينقذ صغيره قبل افتراسه بلحظات (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن حمار وحشي يهاجم لبؤة وينقذ صغيره قبل افتراسه بلحظات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لبؤة تفترس حمارا وحشيا صغيرا، وسط قطيع كبير من الحمير الوحشية، الذين فروا هاربين من خوفًا من اللبؤة.

وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللبؤة وهي تمسك برقبة الحمار الوحشي الصغير، بينما عاد الحمار الوحشي الكبير وهاجمه بشجاعة حتى حرر صغيره ورفس اللبؤة من رأسها رفسة قوية ونجيا بحياتهما.

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