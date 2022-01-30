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الامارات | حمار وحشي يهاجم لبؤة وينقذ صغيره قبل افتراسه بلحظات (فيديو)

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الإمارات اليوم - متابعة الموقع 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لبؤة تفترس حمارا وحشيا صغيرا، وسط قطيع كبير من الحمير الوحشية، الذين فروا هاربين من خوفًا من اللبؤة.

وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللبؤة وهي تمسك برقبة الحمار الوحشي الصغير، بينما عاد الحمار الوحشي الكبير وهاجمه بشجاعة حتى حرر صغيره ورفس اللبؤة من رأسها رفسة قوية ونجيا بحياتهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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