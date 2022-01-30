«أم أحمد» خسرت تجارتها وزوجها طردها بأبنائها.. «مديونة وسكنت الرصيف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في البرد القارس، قضت «أم أحمد» ليالي طوال على رصيف أحد المساجد بكفر الشيخ مع أبنائها، دون مأوى أو مكان يحميهم من الصقيع أو المضايقات، بعد أن انفصلت عن زوجها، وطالتها الديون ووصولات الأمانة، وهددها الديّانة بالحبس أو الدفع، تلك الحياة القاسية التي تعيشها الآن بعد أن كانت صاحبة محل منظفات تبيع وتشتري وتنفق على أسرتها.

مرض ابنة «أم أحمد» خسرها تجارتها

حياة «أم أحمد» والدة الـ4 أبناء، كانت طبيعية في بدايتها، مستأجرة محلًا في مركز قطور بالغربية، تبيع فيه المنظفات، وقادرة على التجارة وكسب قوت يومها والإنفاق على أسرتها، إلا أن مرض ابنتها جعلها تسحب من رأس مال المحل لعلاجها، ما أثر على تجارتها بالسوء، وجعلها غير قادرة على سداد الديون منها 25 ألف جنيه لشخص يدير أمواله في تجارتها.

«يا الدفع يا الحبس»

ظرف مرض ابنة «أم أحمد» لم يكن في الحسبان، ولم يصبر الديّانة على استرجاع أموالهم، فبدأ صاحب الـ25 ألف يهددها بإيصالات الأمانة «على بياض»، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «يا الدفع يا الحبس»، بجانب مشاكلها مع زوجها التي انتهت بالانفصال بشكل غير رسمي، وطردها وأبناءها من المنزل.

الأم وأبناءها على الرصيف

«كنت بنام في المحل أنا وعيالي لحد ما طردوني منه»، بهذه الكلمات عبرت «أم أحمد» عن الحالة التي وصلت إليها بعد تخلي زوجها عنها، الأمر الذي جعلها لا تجد سوى الشارع مأوى لها ولأبنائها: «واحد فيهم كان في كلية شريعة وقانون ومكملش»، إذ اتجهت الأم بهم إلى «سيدنا الحسين» تسكن رحابه بعد أن أصبحت في الشارع.

مضايقات تعرضت لها الأم

خافت الأم على أبنائها من شوارع القاهرة: «معايا بنتين» فقررت العودة بهم إلى بلدها: «عارفينها وعارفين ناسها»، لتستقر على رصيف أحد المساجد تبيع المناديل بدون مأوى لأيام طويلة تعرضت فيها للمضايقات: «ناس عرضت عليا جواز عرفي وغيرهم طلب سهرات ومحدش مقدر اللي أنا فيه».

بعد مساعدات بعض أهل الخير لـ«أم أحمد» استأجرت مسكنًا بسيطًا يحميها وأبناءها من برد الليل والمضايقات، إلا أنها ما زالت مهددة بديونها: «يدوب بقدر أدفع الإيجار»، متمنية أن تتحرر من دينها حتى تظل جانب أبنائها.