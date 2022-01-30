كورونا اليوم: مادة غذائية تقوي المناعة خلال الإصابة.. وسر خطير عن كوفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

طبيب يكشف مادة غذائية تقوي المناعة خلال الإصابة بكوفيد

قال الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، إن التطعيم يبقى الطريقة الأفضل للحماية من الفيروس التاجي، ولكن لمحاربة العدوى، يجب تقوية جهاز المناعة بالجسم.

وأضاف الطبيب: "إذا سألتم، ما الذي يجب أن أتناوله حتى لا أمرض بفيروس كورونا أو أشفى بسرعة، فستكون الإجابة: بما في ذلك المكسرات"، وأوضح الخبير أن هناك أطعمة تقلل الالتهاب في الجسم عن طريق خفض بروتين سي التفاعلي، ووفقا له، تتصدر المكسرات هذه القائمة. وهي تساعد كذلك في تقليل الكوليسترول "الضار" وتساعد في توفير وقاية جيدة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لروسيا اليوم.

طبيبة تقدم نصائح بسيطة للوقاية من كوفيد

قالت سفيتلانا إيشينكو المختصة بالأمراض المعدية، إن ارتداء الكمامة في الأماكن العامة يساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ويفضل تنظيف الأنف والفم بالماء بعد العودة إلى المنزل.

وأشارت الطبيبة، إلى أن التغذية السليمة تلعب كذلك دورا مهما في الحفاظ على مناعة جيدة، وأضافت: "بعد وقوع العامل الممرض على بشرة اليدين، نقوم بلمس وجهنا، أي ننقل العدوى لأنفسنا. لذلك يجب غسل اليدين بوتيرة أكبر، وبعد العودة من الأماكن العامة، يجب غسل الغشاء المخاطي للأنف، وغسل الفم بالماء". ونصحت الطبيبة باستخدام الماء المغلي خلال ذلك، وفقا لروسيا اليوم.

بريطانيا.. كشف معلومات جديدة عن "أميكرون المستتر"

كشفت وكالة الأمن الصحي البريطانية عن معطيات جديدة حول طفرة "أوميكرون المستتر" المتولّدة عن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وقالت الوكالة في تحليل أجرته إن طفرة "أوميكرون المستتر" BA.2 والتي تم اكتشافها لأول مرة في ديسمبر الماضي، لديها معدل أعلى في الانتشار بشكل أسرع في إنجلترا من متحور "أوميكرون" BA.1، وأشارت إلى أنه على الرغم من الأدلة على قدرة هذه الطفرة على الانتشار بشكل أسرع من متحور "أوميكرون"، إلا أنها لم تصبح السائدة في المملكة المتحدة، ولفتت إلى أن فعالية اللقاحات ضد متحور "أوميكرون" هي نفسها أمام "أوميكرون المستتر"، وفقا لروسيا اليوم.

علماء إيطاليون يكشفون سرا جديدا عن فيروس كورونا

أكد مدير معهد الأبحاث الوطني الإيطالي "سبالانزاني" فرانشيسكو فايا، أن التطعيم ضد كورونا سيكون مرة واحدة في العام، حيث سمح متحور "أوميكرون" بالحديث في المستقبل عن كورونا كمرض موسمي.

وقال: "نحن في مرحلة رائعة حيث يمكننا الآن التفكير في تخفيف الإجراءات... أصبح التطعيم أداة استراتيجية سمحت لنا بالوصول إلى المرحلة التي انتهت فيها اللعبة تقريبا، لكننا بحاجة إلى القيام بتوزيع اللقاحات حول العالم، بدءا من إفريقيا، حيث توجد تحديات، ولجعل اللقاحات تتماشى مع السلالات الجديدة والمحتملة في المستقبل للوصول في نهاية المطاف إلى جرعة واحدة من اللقاح سنويا"، وفقا لروسيا اليوم.