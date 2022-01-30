إذهب للطبيب فورا.. علامتان على أظافر القدمين تنذران بالإصابة بـ القاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

هناك نوعان من الأعراض المحددة التي قد تعني أن لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول، وهو الذي ينتج عن تغيير النظام الغذائي أو عدم وجود ما يكفي من الكالسيوم.

والكوليسترول مادة دهنية في الدم تتراكم مع اتباع نظام غذائي سيء وقلة التمارين والتدخين، وعند ملاحظة أن أظافر قدميك أصبحت هشة أو بطيئة النمو، عليك الذهاب إلي طبيبك فوراً، بحسب موقع thesun.

عندما يكون هناك الكثير من الكولسترول فإنه يسد الأوعية الدموية، وفي بعض الأحيان لا يكون لدى الناس أي فكرة عن إصابتهم بهذه الحالة حتى يصابون بمضاعفات خطيرة من النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

تقول مؤسسة القلب البريطانية: "إنه عامل خطر خفي مما يعني أنه يحدث دون علمنا، فيمكن أن تسبب المستويات المرتفعة شيئًا يسمى المرض الجوي المحيطي (PAD) - حيث تتراكم الرواسب الدهنية وتسد الشرايين.

هذا ما يمكن أن يتسبب بعد ذلك في ظهور العلامات في أظافر القدمين، حيث يقتصر تدفق الدم على القدمين، ويمكن أن يصاب أي شخص بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم - ومن الأشياء التي تسببه ما يلي:

-الإكثار من تناول الدهون المشبعة

-لا تكون نشطة بما فيه الكفاية

-وجود الكثير من الدهون في الجسم، وخاصة حول منطقة الوسط.

-الإفراط في شرب الكحوليات

-التدخين

يمكن أن تعطيك قدميك المزيد من الدلائل على أنك قد تكون مصابًا بالحالة القاتلة، وليس فقط الأظافر، فقد يشير التقلص في القدمين والساقين أو التنميل أو تغير لون الجلد إلى وجود خطأ خطير.

هذه كلها أعراض لأمراض الأوعية الدموية الطرفية - أحد مضاعفات ارتفاع الكوليسترول.

في مرض الأوعية الدموية المحيطية (PVD) ، تصبح الأوعية الدموية ضيقة أو متصلبة أو مسدودة، وهذا يحد من تدفق الدم إلى الأطراف، وفي الغالب الساقين والقدمين.

يمكن أن يتسبب مرض الأوعية الدموية المحيطية في انخفاض نمو الشعر في الساقين، أو الجلد المحمر أو الشاحب، أو الجروح أو القرح التي لا تلتئم على الساقين والقدمين، أو أظافر القدم السميكة غير الشفافة أو الخدر والعضلات الثقيلة.

في المراحل الأكثر تقدمًا، قد يُصاب الأشخاص بنقص تروية الأطراف الحرج، ويؤدي انسداد الدم الشديد إلى الأطراف السفلية إلى ألم شديد في القدمين وأصابع القدمين ، حتى عند الجلوس دون فعل أي شيء.

تشمل عوامل الخطر، بخلاف ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وعدم النشاط البدني.