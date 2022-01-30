احجز من الآن.. أسعار قضاء أسبوع في الأقصر وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بالتزامن مع فصل الشتاء، يبحث المصريون عن أرخص أسعار الإقامة في الأقصر وأسوان، نظرًا لما تتمتع به كل مدينة من الطبيعة الخلابة والآثار الخالدة.

في هذا التقرير يستعرض الخليج 365 أسعار قضاء أسبوع في الأقصر وأسوان في شهر فبراير وفقا لموقع booking.

- أسوان

- بيت شباب Aswan Nubian House

يقع Aswan Nubian House في أسوان على بعد 1 كم من ضريح أغاخان ويوفر مكان إقامة مع خدمة الواي فاي المجانية وحديقة مع تراس.

تحتوي جميع الوحدات على مطبخ صغير مجهز بالكامل، مما يسمح للضيوف بإعداد وجبات الطعام الخاصة بهم، وتضم بعض الوحدات منطقة جلوس و/أو شرفة،

تتوفر وجبة إفطار كونتيننتال أو حلال أو نباتي كل صباح في مكان الإقامة، يتوفر في المبيت والإفطار مطعم يقدم المأكولات الأفريقية. كما يمكن طلب خيارات الطعام الحلال والشريعة اليهودية والخيارات النباتية، كما يمكن للضيوف الاسترخاء في منطقة الصالة المشتركة.

يقع متحف النوبة على بعد 500 م من Aswan Nubian House، ويعتبر مطار أسوان الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 20 كم منه.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الثلاثاء 1 فبراير إلى الثلاثاء 8 فبراير 2669 جنيها.

- بيت ضيافة Kosh royal house

مكان الإقامة هذا على بُعد 10 دقائق سيرًا من الشاطئ يقع بيت الضيافة "Kosh royal house" في أسوان وعلى بعد 29 كم من ضريح أغا خان، وهو مكان إقامة مواجه للشاطئ يوفر مرافق مختلفة مثل حديقة وتراس، كما يبعد مكان الإقامة هذا مسافة قصيرة من المعالم السياحية مثل مسجد الطابية وكاتدرائية أسوان المسيحية وشركة العبّارات، فيما يشمل مكان الإقامة هذا مكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة وخدمات نقل المطار ومطبخاً مشتركاً وخدمة الواي فاي مجاناً في جميع أنحاء مكان الإقامة.

تحتوي كل غرفة في بيت الضيافة على خزانة ملابس وبياضات أسرّة وفناء مع إطلالة على الحديقة، كما تضم كل غرفة صندوق ودائع آمن، في حين تتميز بعض الغرف بشرفة ويوفر البعض الآخر للضيوف إطلالات على المسبح، فيما تشمل الوحدات في بيت الضيافة "Kosh royal house" منطقة جلوس، يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة إفطار من مأكولات حلال في مكان الإقامة.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الثلاثاء 1 فبراير إلى الثلاثاء 8 فبراير 2889 جنيها.

- بيت شباب Seko Kato Nile View Hostel

مكان الإقامة هذا على بُعد 3 دقائق سيرًا من الشاطئ يقع Seko Kato Nile View في أسوان، ويوفر أماكن إقامة على شاطئ البحر على بعد 23 كم من ضريح أغاخان، ويوفر مرافق مختلفة مثل صالة مشتركة وحديقة وتراس.

تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا خدمة الغرف ومكتب للجولات السياحية، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء مكان الإقامة، يوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة ومطبخ مشترك وخدمة تحويل العملات للضيوف، يوفر بيت الضيافة ملعب للأطفال.

تشمل نقاط الاهتمام الشهيرة القريبة من Seko Kato Nile View متحف النوبة وجزيرة كيتشنر وكاتدرائية أسوان المسيحية، ويعتبر مطار أسوان الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 15 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الثلاثاء 1 فبراير إلى الثلاثاء 8 فبراير 1368 جنيها.

- الأقصر

- فندق Pyramids L

uxor Hotel & SPA

يقع Pyramids Hotel Luxor في الأقصر أمام نهر النيل على الضفة الغربية الهادئة، وتتوفر خدمة الواي فاي المجانية، ويضم مطعمًا كولومبيًا مع خدمة الغرف على مدار الساعة، يمكن للضيوف الاسترخاء في المسبح الداخلي أو تناول مشروب بارد في بار المسبح.

تحتوي جميع الغرف على تلفزيون مع قنوات فضائية وتكييف وصندوق ودائع آمن، كما يشتمل الحمام الخاص على حوض استحمام، ويمكن للضيوف الاستمتاع بإطلالة على الحديقة من الغرفة، وتشمل المزايا الإضافية بياضات أسرّة ومروحة.

يضم Pyramids Hotel مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وحديقة، وتشمل المرافق الأخرى المتوفرة في مكان الإقامة صالة مشتركة وخدمة تخزين الأمتعة. يمكن للضيوف الاسترخاء في الجاكوزي الساخن، ويوفر مكان الإقامة إطلالات خلابة على النيل من التراس، كما تتوفر منطقة للشواء ومقصورة للتشمس الاصطناعي وخدمة تخزين الأمتعة.

يقع بيت الضيافة على بعد 1 كم من متحف الأقصر ومحطة قطار الأقصر وعلى بعد 2 كم من تمثالا ممنون، ويقع مطار الأقصر الدولي على بعد 7 كم، كما يوفر مكان الإقامة مواقف مجانية للسيارات.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الثلاثاء 1 فبراير إلى الثلاثاء 8 فبراير 1686 جنيها.

- فندق نفرتيتي

يطل على معبد الأقصر القديم، يوفر Nefertiti غرفاً مريحة مع تكييف الهواء وحمام خاص. محطة سكك حديد الأقصر ليست سوى على بعد 10 دقائق سيراً على الأقدام من الفندق.

تتمتع غرف نفرتيتي بتصميم داخلي بسيط. ولبعض الغرف شرفة خاصة.

لـNefertiti مكتب للرحلات الذي يوفر رحلات بحرية في نهر النيل والعديد من الرحلات السياحية في الأقصر. كما يتوفر خدمة مكتب الاستقبال المريح على مدار 24 ساعة.

يتم تقديم مجموعة متنوعة من المشروبات والأطباق المصرية على شرفة السطح. يمكن للضيوف هنا أيضاً تدخين الشيشة المصرية التقليدية.

وهو على بعد 20 دقيقة بالسيارة من مطار الأقصر الدولي.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الثلاثاء 1 فبراير إلى الثلاثاء 8 فبراير 2463 جنيها.

- فندق نبو ممنون

يقع هذا الفندق المكيف في Theban Necropolis، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويبعد مسافة 350 متر عن تماثيل ممنون ممنون، وأقل من خمس دقائق، ومعبد Amenhotep III.

يتميز فندق New Memnon ببار مقهى على السطح ومطعم يقدم الأطباق التقليدية، تتوفر وجبة إفطار كونتيننتال يوميًا، والتي يمكن تناولها إما في الغرفة أو في ساحة فناء الإفطار، كما يضم الفندق مطعمًا لتناول الطعام طوال اليوم.

تحتوي الغرف المزينة بألوان زاهية في New Memnon على ثلاجة وتلفزيون، كما تحتوي على حمام خاص مع دش، وتتوفر خدمة الواي فاي المجانية في جميع الغرف.

يمكن لمكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار الساعة ترتيب تأجير الدراجات والرحلات للضيوف إلى المواقع التاريخية وبالونات الهواء الساخن، كما تتوفر خدمات النقل إلى مطار الأقصر الدولي وخدمة غسيل الملابس.

يقع فندق New Memnon على بعد حوالي 10 دقائق بالسيارة من معبد حتشبسوت، كما يبعد أقل من 20 دقيقة بالقارب عن معبد الأقصر.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع من الثلاثاء 1 فبراير إلى الثلاثاء 8 فبراير 2810 جنيها.