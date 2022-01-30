الامارات | حادث مروّع.. شاحنة تخرج عن مسارها وتجرف 4 سيارات في كربلاء (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروّع.. شاحنة تخرج عن مسارها وتجرف 4 سيارات في كربلاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت كاميرا مراقبة في أحد شوارع مدينة كربلاء العراقية أمس السبت، خروج شاحنة كبيرة عن مسارها لتصطدم وتجرف أربع سيارات متوقفة عند حاجز بالمدينة.

وبين الفيديو الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة لحظة خروج الشاحنة عن مسارها لتجرف أربع سيارات كانت متوقفة عند حاجز بمدينة كربلاء.

وبحسب مشاهد المقطع المسجل، تبين فقدان السائق التحكم بالشاحنة، ما أدى الى اقتحامه حاجزا حيث كانت سيارات متوقفة.

وتسبب الحادث، بوقوع إصابات بشرية، فضلاً عن خسائر مادية

ولم تصدر الجهات المعنية أي بيان حول تفاصيل الحادث المروع، والأسباب التي أدت إلى فقدان السائق السيطرة على الشاحنة

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