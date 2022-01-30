«أنا الأكثر حظًا في العالم بوجودك».. مها الصغير توجه رسالة خاصة لابنها في عيد ميلاده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

برسالة خاصة احتفلت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، بعيد ميلاد نجلها الأكبر «ياسين»، وذلك بنشرها عددًا من الصور التي جمعتهما والخاصة بابنها أيضًا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

رسالة مها الصغير لابنها في عيد ميلاده

ومن خلال الصور دوّنت مها الصغير، رسالتها لابنها بالإنجليزية، مرفقة بالصورة المنشورة، قالت خلالها: «صورنا الأولى تحكي كل شيء، أنت نصفي الآخر، أنا الأكثر حظًا في العالم بوجودك معي، أنا أنجبتك لما كان عندي 20 سنة، وأنت دلوقتي أتميت عامك الـ21، وأنا محظوظة كونك صديقي المقرب، ورفيق روحي، وحب حياتي».

وتابعت الإعلامية مختتمة رسالتها لابنها بالدعاء له: «أنت الشخص الذي يساندني وأنا أحمله، إلى الشخص ذي القلب الدافئ، ومصدر إلهامي، بارك الله فيك ويكون معك في كل خطوة، ربنا يحفظك ليا ويكون حارس وحافظ لك في كل خطوة ومع كل نفس، وتكون صالح وفي أحسن صحة، بحبك فوق ما عقلك يتصور».

وسرعان ما تفاعل ياسين السقا مع رسالة والدته له، وعلق لها قائلًا: «بحبك يا أمي، أنتي الأفضل على الإطلاق».

حقيقة طلاق أحمد السقا وزوجته.. مها الصغير: حصل مرتين

وفي أعقاب العام الماضي، أثيرت حالة من الجدل بشأن حقيقة انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وهو ما كشفت عنه الأخيرة خلال لقاء إعلامي لها في برنامج «CutheCrap» المعروض على منصة الفيديوهات «يوتيوب».

وفي اللقاء لفتت «مها» إلى أنها انفصلت بالفعل عن زوجها أحمد السقا فيما مضى، لكنهما عادا سويًا، وهو ما شكل صدمة كبيرة للعديد من المحيطين بهما.