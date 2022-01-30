الامارات | تعميم عاجل لجميع المطاعم والمقاهي والمحامص في السعودية بشأن القهوة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم عاجل لجميع المطاعم والمقاهي والمحامص في السعودية بشأن القهوة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلبت وزارة التجارة السعودية من كل المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

وأصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميمًا لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم "القهوة السعوديةط بدلًا من "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدّمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية، حسب "المرصد".

‏وقال مسؤول باتحاد الغرف ثامر الفرشوطي عبر حسابه بتويتر: "تم اعتماد اسم ‎"القهوة السعودية" بدلًا من مسمى ‎القهوة العربية في تسمية و وصف المنتج وقائمة المنتجات لدى كافة المطاعم والمقاهي والمحامص ويمنع استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية".

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