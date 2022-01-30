بعد اكتشاف سلالة كورونا الجديدة "نيو كوف" بين الخفافيش.. هل تشكل أي تهديد للبشر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

منذ ظهور فيروس كورونا الجديد، شهد العالم بالفعل ثلاثة أنواع سائدة من كوفيد-19 تسببت في انتشار العدوى والوفيات، بينما كان متغير كابا مسؤولاً عن الموجة الأولى من الجائحة، أثبتت الموجة الثانية أنها قاتلة وسيطر عليها متغير دلتا للفيروس، مع ظهور الموجة الثالثة من أوميكرون ، لوحظ أن الفيروس قد تحور إلى شكل أكثر قابلية للانتقال ولكنه أقل فتكًا.

يُعتقد أن الموجة الثالثة بلغت ذروتها في معظم دول العالم وهي تنحسر الآن، ومع ذلك، لا يبدو أن هناك ارتياحًا في الأفق لأن العلماء في ووهان اكتشفوا سلالة جديدة من الفيروس في الخفافيش في جنوب إفريقيا.

يُعتقد أن هذا الفيروس المسمى NeoCov له معدل وفيات وانتقال مرتفع، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، ومع ذلك، فإن البحث عن نفس الشيء قيد التقدم وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الموضوع، وفقا لموقع timesofindia.

ما هو نيوكوف؟

يشير مصطلح NeoCov إلى فيروس كورونا الجديد وهو تسمية خاطئة لأنه لم يتم إثباته بعد على أنه أحد أشكال SARs-Cov-2.

تم العثور على الفيروس المعني في الخفافيش في جنوب إفريقيا وهو وثيق الصلة بفيروس MERS.

تشير كلمة MERS إلى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الفيروس جزء من ورقة بحثية كتبها علماء في ووهان، لم تتم مراجعة البحث بعد، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث والتقييم قبل كشف أي أدلة ملموسة حول انتقال الفيروس إلى البشر.

ما هي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية؟

متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي وطأت قدمه العالم في عام 2012، الفيروس حيواني المصدر، مما يعني أنه ينتقل من الحيوانات إلى البشر من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر.

تم التعرف على MERS-CoV في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في المجموع، أبلغت 27 دولة عن حالات إصابة منذ عام 2012، مما أدى إلى 858 حالة وفاة معروفة بسبب العدوى والمضاعفات ذات الصلة.

تشمل الأعراض الرئيسية لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الحمى والسعال وضيق التنفس.

تم نقله إلى البشر من الإبل الجملية المصابة ومن الممكن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، وتم الإبلاغ عن عدد قليل من حالات النقل في أفراد من نفس العائلة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

العلاقة بين MERS و SARs-Cov-2

تم العثور على NeoCov أو الفيروس التاجي الجديد في الخفافيش في جنوب إفريقيا ووجد أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بفيروس كورونا، ومع ذلك، فإن الفيروس الجديد المرتبط ارتباطًا وثيقًا بفيروس كورونا ليس SARs-Cov-2.

نظرًا لارتباطه الوثيق بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، يُعتقد أنه شديد العدوى ومميت.

هل يجب أن تكون قلقا؟

غالبًا ما توجد فيروسات كورونا في الحيوانات، بما في ذلك الخفافيش التي تم تحديدها كمستودع طبيعي للعديد من هذه الفيروسات.

أي ادعاءات يتم تقديمها في الوقت الحالي، فيما يتعلق بهذا الفيروس الذي يصيب البشر، لا تدعمها أدلة كافية وتحتاج إلى بحث مكثف، "ما إذا كان الفيروس الذي تم اكتشافه في الدراسة يشكل خطرًا على البشر سيتطلب مزيدًا من الدراسة، وفقا لما قالته منظمة الصحة العالمية.

ما يمكن أن يحدث؟

الآن وقد بدأ البحث بشأن NeoCov ، فإنه يحتاج إلى مزيد من التطوير قبل البدء في أي شيء كحقيقة ملموسة، أدى ارتباط الفيروس بفيروس كورونا إلى تعدد الشائعات، خاصة حول تسببه بالوفاة، حيث يُعتقد أن الفيروس يقتل شخصًا من بين كل ثلاثة أشخاص يصيبهم.

ومع ذلك، لم يتم العثور على أي دليل على نقله من الحيوانات إلى البشر، أدت التكهنات بشأن نفس الشيء إلى وصفه بأنه فيروس خطير للغاية ولكن فقط إذا تم نقله إلى البشر، الأمر الذي قد يتطلب طفرة.