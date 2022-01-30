رجل يفقد 15 كيلو في 5 أشهر باتباع هذه الحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نتفق جميعًا على أن التخلص من تلك الكيلوجرامات العنيدة يمكن أن يكون مرهقًا، لكن عندما سئم رجل أعمال هندي بالغ من العمر 28 سنة من مظهر معدته المنتفخة التي تفسد مظهره أمام الآخرين، والتأثير على ثقته بنفسه، قرر أن يفعل شيئًا حيال وزنه المتزايد، ليبدأ رحلته لفقدان الوزن.

مع النظام الغذائي الصحيح واتباع روتين تمرين مناسب، فقد رجل الأعامل 15 كيلوجرامًا من وزنه، وفقا لموقع "timesofindia".

الأسم: هاريش سينج كورانجا.

المهنة: رجل أعمال هندي.

العمر: 28 سنة.

أعلى وزن: 93 كجم.

الوزن المفقود: 15 كجم.

المدة التي استغرقتها لإنقاص الوزن: 5 أشهر.

- نقطة التحول:

يشرح هاريش: "لم أكن منزعجًا من التعليقات السلبية والمحرجة على شكل جسمي من قبل الآخرين فحسب، بل كنت محبطًا عندما لم يعد بإمكاني ارتداء الملابس التي أحبها، ومن ثم أدركت أنني بحاجة إلى فقدان الوزن قبل أن يخرج الأمر عن إرادتي، وكانت هذه هي النقطة التي قررت فيها العمل على جسدي وإعادة حياتي إلى المسار الصحيح، لم يكن الأمر سهلاً ، لكنه كان يستحق ذلك".

- النظام الغذائي المتبع:

الإفطار: شوفان بالحليب، وزبدة الفول السوداني مع شريحة من الخبز الأسمر.

الغداء: قطعة من الخضروات مع شريحتين من الخبز.

العشاء: قطعة من الخضروات مع شريحتين من الخبز.

يوم الفري: كل شئ لكن دون تجاوز السعرات الحرارية.

- نظام التمرين:

القيام بالموازنة بين تمارين القلب والأثقال.

- أسرار اللياقة البدنية التي كشف عنها:

يقول سينج: "لقد أدركت أنه لا يوجد شيء مستحيل بمجرد أن يكون لديك إرادة قوية للقيام بذلك".

- كيف أبقى متحمسًا؟

كلما شعرت بالإحباط، ابدأ في قراءة العبارات التحفيزية للبقاء لائق بدنيا.

- كيف تتأكد من أنك لا تفقد التركيز؟

"كنت خائف من زيادة الوزن مرة أخرى، ولا استطيع ارتداء جميع الملابس المفضلة ليا".

- ما أصعب فترة في زيادة الوزن؟

"كان الأمر مزعجًا حقًا عندما رأيت أن معدتي تكبر مع مرور كل يوم".

- ما الشكل الذي تحب أن ترى نفسك بعد 10 سنوات؟

"أريد أن أصبح لائقا بدنيا"، كما يقول هاريش.

- ما تغييرات نمط الحياة التي قمت بها؟

ويضيف: "حرصت على تقليل الوجبات السريعة من نظامي الغذائي، والقيام بممارسة الرياضة بانتظام".

- الدروس المستفادة من إنقاص الوزن:

"أدركت أهمية الحفاظ على الوزن، بالإضافة إلى ذلك، يتلخص الأمر في النهاية في قدرتك على إقناع عقلك بالعمل، إذا كان بإمكانك فعل ذلك ، يمكنك بالتأكيد تحقيق هدفك في إنقاص الوزن".