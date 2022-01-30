فوائد مذهلة.. هذا مايحدث لجسمك عند تناول "البسلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعد البازلاء من الخضروات المحببة لدى الكبار والصغار، نظرا لأنها تتميز بمذاق رائع ولما لها من فوائد صحية للجسم، فضلا عن أنها بمثابة مصدر للبروتين النباتي بفضل تركيبتها الطبيعيّة الغنية بالعديد من العناصر المهمة، كالكربوهيدرات والألياف والفيتامينات.

وإذا كنت تتناول البازلاء؛ فكيف سيؤثر ذلك على جسمك؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لما أورد موقع "webmd".

- تحتوي البازلاء على الكاروتينات لوتين وزياكسانثين التي تساعد في حماية عينيك من الأمراض المزمنة، مثل انعدام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

- كونها غنية بنسبة عالية من الألياف، فهي تساهم في تحسين عملية الهضم وعلاج عسر الهضم.

- غنية بعنصر الكوميسترول الذي يلعب دورًا هاما في الحماية من سرطان المعدة.

- مليئة بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، اللذان يساعدان على تقوية الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

- تساعد الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة مثل فيتاميني "أ" و"ب" على التقليل من التهاب المفاصل.

- تحتوي على مضادات الأكسدة، وبالتالي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.

- مفيدة جدا لمرضي السكري، فهي تساعد على انخفاض مستوي السكر في الدم، لاحتوائها على الألياف الطبيعية.

- كونها تحتوي على نسبة قليلة من الدهون، ومنخفضة السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت غنية بالبروتين تعمل على إنقاص الوزن.