حتى تتم الولادة بسهولة.. 7 طرق لتحفيز "الطلق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد مرور شهور الحمل وبداية الشهر التاسع، تنتظر المرأة الحامل في النهاية ظهور بعض العلامات على رأسها الانقباضات كعلامة لأن تكون ولادة جنينها قد أوشكت، فتكون قد وصلت إلى مرحلة من الملل والإجهاد والشعور بالثقل، وعلى الرغم من وجود يوم تقديري للولادة الطبيعية، لا يمكن التنبؤ بالوقت المحدد على وجه اليقين، ما يجعلها تشعر بالقلق.

ويرى موقع health.kompas أنه لا داعي للقلق كثيرًا على النساء الحوامل اللاتي في انتظار الولادة، إذا كان عمر الحمل قد دخل 40 أسبوعًا، مستعرضًا عددًا من الطرق لتحفيز الانقباضات حتى يولد الطفل بسرعة، كما يلي:

1. الوقوف والمشي بخفة

التمارين الخفيفة قبل الولادة مثل المشي يمكن أن تدرب القلب، وتساعد على تخفيف التوتر، كما تزيد الاستعداد الجسدي للمرأة الحامل، وتساعد فوائد الوقوف والمشي برفق قبل الولادة أيضًا على زيادة الضغط على عنق الرحم وتشجيع الطفل على النزول إلى الحوض.

بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز الانقباضات، فإن النساء الحوامل اللاتي يشعرن وكأنهن في المنزل ويرغبن في المشي بجد عادة ما يخضعن لعملية مخاض أقصر ويقل الألم أثناء تقلصات المخاض.

2. تحفيز الثدي

إن تحفيز الثدي هو وسيلة لتحفيز الانقباضات حتى يولد الطفل بسرعة، يمكن أن يؤدي تحفيز الثدي إلى إفراز هرمون الأوكسيتوسين، كما هو معروف، يمكن أن تحدث التقلصات عندما تطلق المرأة الحامل هرمون الأوكسيتوسين.

وعملية تحفيز الثدي من الممكن أن تكون عن طريق استخدام مضخة الثدي، أو قم بتحفيز الحلمتين يدويًا بأصابع الشخص أو بمساعدة شريك، وبالنسبة لبعض النساء الحوامل اللاتي يكون ثديهن حساسًا، فإن الماء الذي يبلل منطقة الصدر أثناء الاستحمام يمكن أن يحفز تدفق الأوكسيتوسين.

3. تصحيح وضعية الجنين

إذا كانت وضعية الجنين في الرحم ليست جاهزة للولادة، فإن المرأة الحامل تحتاج إلى محاولة تغيير الوضع بحيث ينتقل الجنين إلى الحوض، وهناك عدة طرق لتصحيح وضعية الجنين في الرحم لتسريع الانقباضات، فيمكن للمرأة الحامل الجلوس على كرسي ولادة خاص أو كرسي هزاز، أو تدرب على استخدام كرة خاصة.

4. إطلاق الخط الصحي

فيمكن أن تكون ممارسة الجنس وسيلة لتحفيز الانقباضات بحيث يولد الطفل بسرعة، فيمكن للنشاط الجنسي، خاصة أثناء النشوة الجنسية، أن يطلق هرمون الأوكسيتوسين الذي يحفز تقلصات الرحم، بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء الحوامل اللاتي يمارسن الجنس مع شركائهن يحصلن على البروستاجلاندين من السائل المنوي.

ويساعد هذا الهرمون على إنضاج عنق الرحم لتسريع المخاض، كما أنه من الآمن عمومًا ممارسة الجنس في الأسابيع الأخيرة من الحمل، ومع ذلك، لا يُنصح النساء الحوامل بممارسة الجنس مرة أخرى بعد كسر الأغشية، فقد يمكن أن تزيد ممارسة الجنس بعد نزول الماء من خطر الإصابة بالعدوى.

5. شرب زيت الخروع

طريقة طبيعية أخرى لتسريع التقلصات وهي شرب زيت الخروع، عن طريق تناول ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع لتحفيز إفراز هرمون البروستاجلاندين الذي يمكن أن يساعد في إنضاج عنق الرحم.

6. تناول التمر

تظهر الأبحاث أن تناول التمر في الأسبوع الأخير من الحمل يمكن أن يحفز الانقباضات ونضج عنق الرحم وتوسيعه أثناء الولادة، ويمكن أن يقلل تناوله قبل الولادة من فرص استخدام الأدوية لتحريض المخاض.

7. التدخلات الطبية

إذا تم تجربة طرق مختلفة لتحفيز الانقباضات بحيث يولد الطفل بسرعة ولم تنجح، يوصي المهنيون الصحيون عمومًا بالتدخل الطبي، خاصة إذا كان هناك اعتبار للحالة الصحية للأم أو للجنين في الرحم.