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للأمهات المرضعات.. مأكولات صحية تمنحك الدفء في ليالي الشتاء الباردة

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القاهرة - سمر حسين - ماما

مأكولات تمنح الدفء للمرضعات

تجد بعض الأمهات صعوبة في إرضاع أطفالهن في تلك الأجواء الشتوية الباردة، وهناك مجموعة من الأطعمة تمنح الدفء المطلوب ومفيدة في القيمة الغذائية، بل وتساعد على إدرار اللبن بشكل جيد، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي أبرز تلك الأطعمة ونصائح للشعور بالدفء خلال إرضاع الطفل؛ وفقا للموقع الأمريكي «theeverymom».

الليمون

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ينصح خبراء التغذية بدء اليوم بتناول الليمون الدافئ؛ نظرًَا لأنه غني بفيتامين سي الذي يقوي المناعة ويحسن حركة الأمعاء.

الحساء

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الحساء من الوجبات الصحية التي ينصح بتناولها في فصل الشتاء وفي الأجواء الباردة، تجعل الجسم أكثر دفئا، ويمكن إضافة الزنجبيل والثوم، إذ يعملان على قتل البكتيريا الضارة، ويساعدان في إدرار الحليب.

تجنب الأطعمة الحارة

يظن البعض أن الأطعمة الحارة تمنح شعور بالدفء هذا صحيح، لكن ينصح الأم المرضعة بتجنب تلك الأطعمة أيضا المليئة بالزيوت والأخرى، التي تسبب انتفاخات البطن مثل القرنبيط والبروكلي، يفضل تجنبها.

الشوفان

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الشوفان من أنواع الحبوب التي تزيد من إدرار الحليب في ثدي الأم؛ لاحتوائه على الكثير من الحديد، لذلك يعد من الخيارات الجيدة في فصل الشتاء، ويمكن تناوله على هيئة حساء ساخن.

نصائح للأمهات المرضعات للشعور بالدفء

ممارسة

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ممارسة بعض التمارين البسيطة في المنزل تساعدك في الشعور بالدفء، وعليك الإكثار من شرب الماء إذ تساعد على إدرار الحليب.

البقاء في أوساط دافئة

عند إرضاع الطفل، ينصح الخبراء بالقيام بتلك المهمة في مكان دافئ، حتى لا تشعر الأم بالبرودة التي ينتج عنها احتباس الحليب في الكثير من الأحيان.

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مأكولات تمنح الدفء 

من جانبها، تقول الدكتورة «دينا شوقي» استشاري رضاعة طبيعية وطب وتغذية الأطفال، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هناك الكثير من الأكلات يمكن أن تلجأ إليها الأمهات المرضعات للشعور بالدفء في فصل الشتاء مثل الشوفان باللبن الدافئ والبطاطا المشوية، أيضا تناول التمر بالحليب الدافئ مفيد ويساعد على إدرار اللبن بالإضافة لشوربة العدس ومشروبات الأعشاب الدافئة كالينسون والكمون والكراوية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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