الامارات | الأردنيون استهلكوا مليون أسطوانة غاز في "خمسة أيام الثلج".. و 29 مليون لتر كاز في شهر !

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنيون استهلكوا مليون أسطوانة غاز في "خمسة أيام الثلج".. و 29 مليون لتر كاز في شهر ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلك الاردنيون ما يقارب مليون أسطوانة غاز خلال الخمسة ايام الماضية بسبب المنخفض الجوي.

وكشف نقيب اصحاب محطات المحروقات في الأردن المهندس نهار السعيدات، أن ما يقارب 5.5 مليون اسطوانة تم استهلاكها الشهر الحالي.

وبين السعيدات ان محطات المحروقات تم تزويدها بكل احتياجاتها من الغاز نظرا للظروف الجوية التي كانت متوقعة واغلاقات الطرق بسبب العاصفة الثلجية، والتي تسببت في صعوبة وصول العديد من الموزعين الى بعض المناطق ما زاد من نسبة الشكاوى حول انقطاع الغاز.

كما اوضح السعيدات ان 29 مليون لتر من الكاز استهلكها المواطنون هذا الشهر ولغاية أمس.

ومن جانب آخر قال نقيب أصحاب المخابز الأردنية عبد إلاله الحموي أن الانتاج زاد يوم الثلاثاء بمعدل 70 بالمئة حيث بلغ الاستهلاك 2350 طنا عن المعدل اليومي الذي يبلغ 1750 طنا من الطحين أما يوم الأربعاء فزاد بيع الخبز بمعدل 100 بالمئة فبلغ 3500 طن اما الجمعة فكان البيع قليلاً وكانت نسبته 20 بالمئة وبين الحموي أن طن الطحين ينتج 1250 كيلو من خبز.

ووصف الحموي القوة الشرائية ليوم السبت «بالضعيفة » رغم انه كان يعد يوما مفضلا لبيع المخابز عن الأيام العادية،وكما بين الحموي فهذا «أمر جيد» لأنه يدل على ثقافة المواطن الذي أخذ من الخبز قدر حاجته.

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