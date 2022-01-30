مرض شائع مضاعفاته تؤدي لسكتات وجلطات قلبية.. ابتعد عن اللحوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

ارتفاع الكوليسترول من الأمراض الشائعة، وغالبا ما يصاب به كبار السن، ومن يسيرون على نظام غذائي مليء بالدهون والسعرات الحرارية، وبرغم عدم كونه من الأمراض الخطيرة، إلا أن الإهمال يجعل الشخص عرضة لمضاعفات في غاية الخطورة كالإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب، ولذلك تقدم «هن» خلال التقرير التالي نصائح مهمة لمرضى الكوليسترول وفقا للموقع الطبي «nhs».

تناول الألياف

الإكثار من تناول الأطعمة المحتوية على الألياف يساعد بشكل كبير، على تقليل مخاطر الإصابة بالجلطات وأمراض القلب، إذ تعمل الألياف على خفض نسب الكوليسترول في الدم، لذلك ينصح بأن يحتوي النظام الغذائي على خضروات وفواكه غنية بالألياف الطبيعية.

ممارسة أبسط الأنشطة الرياضية

الرياضة والنشاط البدني بشكل عام، يعمل على خفض مستويات الكوليسترول، لذلك ينصح الأطباء بالمشي بشكل يومي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، أو الذهاب للصالات الرياضية.

الابتعاد عن الدهون المشبعة

الدهون المشبعة من المسببات الأساسية لارتفاع الكوليسترول في الدم، ويجب الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون مثل اللحوم والسمن والحلويات المحتوية على دهون.

تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3

الأطعمة الغنية بأوميجا 3 تحتوي على كميات منخفضة من الدهون، ومن أبرزها الأسماك مثل السلمون والرنجة والماكريل، وبعض المكسرات كالجوز وبذور الكتان.

جمال شعبان يوضح خطورة ارتفاع الكوليسترول على صحة القلب

يقول جمال «شعبان» عميد معهد القلب السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الدهون المشبعة من اللحوم تزيد من فرص واحتمالات الإصابة بالسكتات والجلطات القلبية، بالإضافة لمنتجات اللحوم الأخرى والتي يطلق عليها المصنعة مثل اللانشون والبلوبيف والهوت دوج، تتسبب في إصابة الشخص بالسكر من النوع الثاني» .

ينصح «شعبان» بنزع دهون اللحوم الحمراء للوقاية من أمراض شرايين المخ والقلب، والتقليل من تناول اللحوم الحمراء والامتناع عن الأخرى المصنعة.