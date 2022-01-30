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طريقة عمل «تشيز كيك» الشوكولاتة والتوت.. على قد الإيد

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تشيز كيك

التشيز كيك من أنواع الحلوى الغربية المميزة بمذاقها اللذيذ، تحرص الكثيرات من ربات البيوت على عمله في المنزل، ويمكن تحضيره بأكثر من وصفة وبنكهات متعددة سواء بالشوكولاتة أو الفراولة وغيرها من النكهات، ولأن الـ«تشيز كيك» البارد يفضله الكثيرون، تقدم «هن» خلال التقرير التالي طريقة عمله حسب وصفة الشيف وخبيرة التغذية «سالي فؤاد».

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مقادير تشيز كيك

2 باكو بسكويت

ماء مغلي حسب الحاجة

الحشو

نصف كيلو كريم تشيز

نصف كيلو كريمة

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة

5 ملاعق كبيرة جيلاتين بودرة

كوب ماء مغلي

عصير ليمونة

فانيليا غامقة

كريز

للتزيين

كريز

كريز في محلول كريمة مخفوقة

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طريقة تحضير التشيز كيك

ضعي البسكوت في كبة وأضيفي له القليل من الماء المغلي حتى يصبح أشبه بالعجينة، ثم أخرجيه ووزعيه في قالب خاص بالكيك.

الآن قومي بخفق الجبنة وكريمة الحلويات والسكر والكريز والفانيليا بالمضرب.

قومي بإذابة الجيلاتين بالقليل من الماء المغلي وأضيفيه للخليط السابق، ثم قومي بوضع الخليط على البسكوت وأدخليه الثلاجة حتى يتماسك القوام.

زينيها بالكريمة والكريز وقدميها بارد

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طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة

بسكويت بالشكولاتة مطحون

صوص شكولاتة

كريم تشيز أو لبنة

لبن بارد

كريم شانتيه شيكولاتة

توت أحمر

فراولة

طريقة تحضير تشيز كيك الشوكولاتة

ضعي البسكويت المطحون في كاسات التقديم

أخفقي الكريم شانتيه مع اللبن والشوكولاتة حتى يتماسك القوام

الآن أضيفي اللبنة أو كريم تشيز وأخفقيه جيدا

يتم إضافة الكريمة طبقة فوق البسكويت ثم أضيفي طبقة من صوص الشيكولاتة

زينيه بالفراولة والتوت الأحمر

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طريقة عمل تشيز كيك بالتوت

2 علبة بسكويت مطحون

ربع كوب ماء مغلي

نصف كيلو كريم تشيز أو جبنة مربعات

نصف كوب كريمة لباني نصف كوب سكر بودرة

3 ملاعق كبيرة زبدة سائلة

فانيليا

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

كريمة مخفوقة

توت أحمر طازج

مربى توت

طريقة تحضير تشيز كيك التوت

قومي بطحن البسكويت مع الماء المغلي حتى يصبح قوامه رملي، وضعيه في القالب.

اخلطي الجبنة الكريمي مع السكر البودرة.

أضيفي الفانيلا والليمون والزبدة واستمري في الخفق حتى يصبح القوام «كريمي».

قومي بإضافة طبقة الكريمة على البسكويت وضعيه في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات.

زينيه بالكريمة أو بمربى التوت.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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