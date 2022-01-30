تزيين الأسنان بالمجوهرات ووشم 3D.. موضة غريبة من وحي شعب المايا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الجمال نسبي يختلف من شخص لآخر بل من ثقافة وأخرى، فلكل منها معاييره الخاصة، لكن الغريب أن بعض اتجاهات الموضة تعود بالزمن للقرن الثالث وتحديدا لشعب المايا وهي حضارة سكنت بوسط أمريكا، واشتهروا بتطرفهم فيما يتعلق بالأمور الجمالية، وتقدم «هن» أبرز تلك العادات العائدة وبقوة وفقا للموقع الأمريكي «برايت سايد».

عادات جمالية غريبة لشعب المايا

تزيين الأسنان بالمجوهرات

اعتاد شعب المايا أن يذهبوا لطبيب الأسنان، ليضعوا أحجارًا ملونة لامعة في الأسنان الأمامية، مكونة من الفيروز والكوارتز، وغيرها من الأحجار الكريمة، وعادت هذه الموضة حديثا مع مغني الراب وغيرهم.

وشم المايا

وشم المايا كان أمرًا مؤلمًا للغاية، حيث ينحت الجلد بشكل ثلاثي الأبعاد، ومن يقم بذلك الوشم كان يعرف بمدى شجاعته وقوته، ومؤخرا ظهرت به أنجلينا جولي برموز تعود لشعب المايا 3D.

إكسسوارات الشعر المبالغ فيها

شعب المايا كانوا محترفين في صناعة إكسسوارات الشعر أو يمكن القول عنها أغطية للرأس، وعادة تصنع على هيئة حيوانات الأشهر في ثقافتهم، ويستخدمون الأحجار الكريمة والريش الملون، وظهرت كيت ميدلتون دوقة كامبردج بقبعة بيضاء عملاقة مزينة بالريش من الأعلى، مستوحاة من ثقافة شعب المايا.

اتجاهات الموضة مستوحاة من شعب المايا

البيرسينج

البيرسينج أو ثقب الأنف، من العادات الشائعة لشعب المايا، فهي إشارة ترمز لشرف آلهتهم، لكن أصبحت تلك العادة موضة حيث تحرص العديد من الفتيات على ثقب الأنف لوضع الأقراط، أيضا تفضل الكثيرات ثقب أجزاء أخرى من جسدهن مثل الفم والبطن وغيرها.

الحور

حور العين كان شائعا لدى شعب المايا ويعد رمزا للجمال، فاعتاد الآباء في ذلك الحين تعليق لعبة صغيرة ويظل الطفل ينظر إليها ليصيبه الحور، إذ اعتبروا أن تلك العيون رمزا للجمال والجاذبية.