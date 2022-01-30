الارشيف / لايف ستايل

الامارات | ماتوا أثناء نومهم.. القاتل الصامت يودي بحياة امرأة وابنيها

0 نشر
القاهرة - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ماتوا أثناء نومهم.. القاتل الصامت يودي بحياة امرأة وابنيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة المصرية على 3 جثث لربة منزل وابنتها ونجلها، متوفين داخل شقتهم بمنطقة التبين، وتبين أن القاتل الصامت "تسرب الغاز" هو الذي أودى بحياتهم.

ووفق صحيفة "أخبار اليوم" المصرية تلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغاً من الأهالي بدائرة القسم، بعثورهم على 3 جثث لربة منزل واثنين من ابنائها متوفين داخل شقتهم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ربة منزل عمرها 46 سنة، وابنتها وعمرها 26 سنة، وطفلها 10 سنوات، وكشفت التحريات الأولية أن الوفاة نتيجة حدث تسرب غاز ووفاة الضحايا إثر الاختناق أثناء النوم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة المصرية التحقيقات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا