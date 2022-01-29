تعمل إيه لو خالطت مصاب أوميكرون أو كورونا؟ «روح الشغل بشرط»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الخوف والرعب تسيطر على شعوب العالم مجددا، بسبب ارتفاع نسب وأعداد ضحايا الوباء المتفشي فيروس كورونا، مع انتشار متحور أوميكرون، الذي يتفشى بسرعة كبيرة ويصعب تفرقته من الإصابة بفيروس البرد المعتاد والمعروف.

ويعيش العديد من الأشخاص حالات الرعب، حال اختلاطهم بالمرضى أو المصابين، دون الدراية الكاملة بما يجب عليهم فعله أو القيام به حينها.

تعمل إيه لو خالطت مصاب أوميكرون أو كورونا؟

ورد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، على السؤال المتداول، مؤكدًا أنه على الشخص المختلط القيام بعدة أمور حال مخالطته للمصاب حتى وإن لم تظهر عليه الأعراض.

وجاءت نصائح استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هن» على النحو التالي:

- متابعة الأعراض جيداً.

- العزل أسبوع خاصة عن كبار السن.

- ارتداء كمامتين للنزول إلى العمل مع الحرص على عدم الاختلاط.

- ‏الانتظار 5 أيام إذا مروا بدون ظهور الأعراض فهو أمر يشير أنك سلبي، وغير معد.

احذر من أدوية الفيتامينات والحساسية

وحذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من الإفراط في تناول أدوية الفيتامينات والحساسية، ناصحاً بأخذ الفيتامين من مصادره: «كلوا برتقال أو جوافة أو كيوي، بلاش أدوية فيتامينات كتير بتأثر على المعدة والكلى».

وأضاف: «بلاش مضادات الفيروسات والحساسية، لأنها تؤخذ بحرص وتحت إشراف طبي فقط».

أعراض متحور أوميكرون

وسرد «الحداد»، أعراض رئيسية عدة تشير للإصابة وجاءت أعراض أوميكرون، على النحو التالي:

الإنفلونزا

السعال الجاف

الحمى

التعرق الليلي

آلام في الجسم

ضيق التنفس