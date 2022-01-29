وصفات شهية لتحضير السبانخ داخل المنزل.. بالسماق والبشاميل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للسبانخ عشاقها الذين يهوون تناولها بسبب فوائدها الصحية المتعددة إذ أنها تحتوي على نسب كبيرة من العناصر المهمة من بينها الحديد، إلى جانب سهولة تحضيرها داخل المنزل، بوصفات سهلة، والتي نستعرض أبرزها، حسب الشيف غادة جميل، ببرنامجها «اتفضلوا معانا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

سبانخ بالسماق

- المقادير

بصل

زنجبيل

حمص

كركم

كزبرة جافة

سبانخ بيبي

سماق

عصير طماطم

ورق لورا

زيت

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير سبانخ بالسماق

يشوح البصل المفروم في الزيت على النار.

تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود.

يمكن إضافة جوزة الطيب.

يضاف الحمص ويقلب كل الخليط على النار.

تضاف أوراق السبانخ وعصير الطماطم.

يقلب الخليط ويترك على النار لتتسبك.

تغرف وتقدم.

سبانخ بالدجاج

- المقادير

سبانخ بالدجاج سبانخ

صدور دجاج مفرومة

بصل

ثوم

لوز

كركم

كاري

لبن جوز هند

زبادي

كزبرة خضراء

بهارات

زيت

ملح

فلفل

طريقة تحضير سبانخ بالدجاج

باستخدام كبة كهربائية افرمي صدور الدجاج المفرومة مع بصل وثوم وبهارات وكاري وكركم.

استمري في الفرم حتى تحصلي على عجينة طرية ثم شكليها كرات واقليها في زيت غزير ساخن.

في طاسة على النار ضعي البصل والثوم مفروم وزيت.

أضيفي السبانخ المفرومة ثم الزبادي واللبن والكركم والكاري.

أضيفي كرات الدجاج المفروم واتركيها لتنضج ثم قدميها.

سبانخ بالبشاميل

- المقادير

سبانخ

بصل

ثوم

جوزة الطيب

شبت

كزبرة خضراء

زبدة

كريمة لباني

ملح – فلفل

دقيق

طريقة تحضير سبانخ بالبشاميل

في طاسة على النار ضعي زبدة مع بصل مفروم على النار حتى يحمر.

أضيفي السبانخ المقطعة واتركيها حتى تذبل

لعمل البشامل ضعي زبدة في حلة بنفس قدر الدقيق وقلبيهم باستخدام مضرب سلك، أضيفي اللبن والكريمة اللباني واستمري في الخفق.

صبي البشاميل على السبانخ في الطاجن وادخليها الفرن حتى تنضج.