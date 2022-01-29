7 نصائح للظهور بإطلالة رسمية أنيقة مناسبة للعمل بالشركات

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

العمل في شركات كبيرة يتطلب الظهور بإطلالة رسمية، وهنا يشعر الكثير من الرجال بنوع من الحيرة، خاصة المستجدين في العمل، إذ أن الانطباع الأول يدوم طويلا، ولذلك تقدم «هن» خلال التقرير التالي مجموعة من النصائح لارتداء الملابس الرسمية بشكل احترافي وفقا للموقع الهندي «بولد سكاي».

اختيار الأحذية المناسبة

اختيار الحذاء المناسب لا يقل أهمية عن بقية الملابس، لذلك دائما ما يفضل اختيار حذاء كلاسيك يتماشى مع الإطلالة الرسمية، ويجب الابتعاد عن الصندل فهو غير مناسب سوى للرحلات والشواطئ.

الإطلالة الكلاسيكية

طالما كانت الموضة الكلاسيكية والمكونة من البدلة الكاملة وربطة العنق خيار موفق للظهور بشكل رسمي، لذا يمكن اتباع ذلك النمط من الإطلالة.

اختيار الألوان الفاتحة

يفضل اختيار الألوان الفاتحة من القمصان عند الذهاب للمكتب، مثل اختيار درجات اللون الأزرق الفاتح والأبيض، فهو يمنح الشخص إطلالة رسمية موفقة، ومناسبة للاجتماعات.

تجنب الجينز

الجينز مريح وعملي ويفضله الكثيرون، لكنه غير موفق للظهور بشكل رسمي، لذلك يفضل الابتعاد عنه تماما، واختيار البنطال ذي الطراز الكلاسيك ليتناسب أكثر مع العمل الرسمي للشركات والمكاتب، في حين يمكن ارتداء الجينز في العطلات الأسبوعية.

تجنب التيشيرت

التيشيرت يمنح الشخص إطلالة كاجوال، لذلك هو غير مناسب لساعات العمل الرسمية، ويفضل استبداله بقميص بأكمام طويلة أو قصيرة في فصل الصيف.

بدلة أنيقة

ينصح خبراء المظهر بتوفر بدلة ذات لون مختلف أزرق على سبيل المثال، لارتدائها في الاجتماعات أو المناسبات الرسمية خلال العمل، ويمكن اختيار اللون الرمادي فهو مناسب وأنيق.

ربطة العنق

ربطة العنق ليست شرطًا ضروريًا للظهور بها، فبعض الشركات تسمح بعدم ارتدائها، لكنها من مكملات الأناقة التي تجعل المظهر أكثر رسمية وجاذبية خاصة إذا نسقت بشكل صحيح مع باقي الإطلالة.