الامارات | نسر يصطاد ذئباً ويطير به في السماء.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن نسر يصطاد ذئباً ويطير به في السماء.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت صفحات متخصصة في غرائب الحيوانات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام نسر باصطياد ذئب كبير الحجم والطيران به في السماء خلال أجواء طقس عاصفة.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" فقد ظهر في الفيديو قيام النسر بالإقلاع من الأرض باتجاه السماء حاملاً الذئب بمخالبه.

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