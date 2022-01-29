6 فوائد لا تتوقعها لتناول ملعقة من العسل بالمكسرات يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحتل المكسرات مكانة عالية في قائمة الوجبات الخفيفة الصحية، التي تحتوي على مستويات ملحوظة من الألياف والبروتين والدهون غير المشبعة.

كما أن العسل بالمكسرات يرضي الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، دون إضافة السكر المعالج غير الصحي إلى نظامك الغذائي، ومن ثم يصبح وجبة خفيفة صحية ومثالية.

وفيما يلي، 6 فوائد لتناول ملعقة من العسل بالمكسرات يوميا، حسب ما أوضح موقعا "healthyeating" و"healthy".

1- تعزيز الصحة الجنسية:

يحفز العسل إنتاج هرمون التستوستيرون لدى الرجال، إذ أظهرت الدراسات العلمية أن 3 ملاعق كبيرة من العسل تزيد بشكل كبير من مستوى أكسيد النيتريك، وهي مادة كيميائية توجد في دم الرجال أثناء الإثارة الجنسية، كما تحتوي المكسرات أيضًا على كميات كبيرة من الزنك، وهو عنصر حيوي لنمو الحيوانات المنوية.

2- يزيد النشاط والحيوية:

يساعد ايضا على زيادة الحيوية ويمنع نقص الفيتامينات وأملاح الكوبالت والحديد في الجسم.

3- الألياف الغذائية والكربوهيدرات:

تستغرق الألياف الغذائية الموجودة في العسل بالمكسرات ساعات ليهضمها الجسم، ما يطيل الإحساس بالامتلاء، وتزود الكربوهيدرات الجسم.

4- البروتين:

يزيد البروتين من الشعور بالشبع بين الوجبات ويساعد على إعادة بناء الأنسجة التالفة، مثل التهاب العضلات بعد التمرين، كما أنه يساعد في امتصاص العناصر الغذائية.

5- الدهون الصحية:

بينما يحتوي العسل بالمكسرات على نسبة عالية من الدهون، فإن جزءًا كبيرًا منها مفيد للصحة، حيث تساعدك الدهون غير المشبعة على امتصاص الفيتامينات والحفاظ على صحة عضلاتك من خلال المساعدة في بناء الخلايا.

6- الفيتامينات والمعادن:

العسل بالمكسرات يعد بشكل عام مصدرًا ممتازًا للحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك، ويعد المغنيسيوم ضروري لوظيفة العضلات، والبوتاسيوم يقوي جهاز المناعة وحمض الفوليك ضروري لإنتاج الخلايا، ويساعد حمض الفوليك أيضًا في منع تلف الحمض النووي الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

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