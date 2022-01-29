بإطلالة كلاسيكية.. حسين فهمي يتألق خلال افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- محمود عبدالناصر

أطل الفنان الكبير حسين فهمي، بإطلالة كلاسيكية أنيقة خلال مشاركته كضيف شرف فعاليات افتتاح مهرجان جمعية الفيلم، اليوم السبت، في دورتيه الـ47 و48.

وظهر حسين فهمي مرتديًا بدلة باللون الرمادي، منسقا معها قميص رمادي فاتح، ورابطة عنق سوداء، كما لم يتخلى عن ارتداء نظارة النظر الخاصة به.

ويقام مهرجان جمعية الفيلم السنوي تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية