لن تتوقعها.. 4 فوائد صحية لوضع فص من الثوم تحت الوسادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الثوم من الأطعمة التي يمكن أن تستخدم بطرق مختلفة لمكافحة المشاكل الصحية، مثل السعال والبرد والتهاب المفاصل وتقوية الجهاز المناعي، وذلك بسبب محتواه على مواد كيميائية نباتية مثل مركبات الأليسين والكبريت العضوي.

لكن هل تعلم ما الفوائد التي تعود على جسمك إذا بدأت في وضع فص من الثوم تحت الوسادة يوميا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما ورد موقع "برايت سايت".

- التخلص من انسداد الأنف:

بفضل احتواء الثوم على مضاد حيوي قوي يسمى الأليسين ، والذي يتبخر ببطء ويكافح الجراثيم والالتهابات، بالإضافة إلى أنه يساهم في تنظيف الممرات عن طريق إذابة المخاط، هذه العملية تدريجية، لكن بعد فترة ، ستتخلص من احتقان الأنف وستكون قادرًا على التنفس بوضوح.

- تقوية جهاز المناعة:

الثوم لديه القدرة على القضاء على جميع أنواع البكتيريا السيئة، إذ أنه غني بخصائص مضادة للجراثيم، لذا يعمل وضع فص منه تحت الوسادة تقوية جهاز المناعة لديك.

- صد الحشرات:

إذا كنت خائفا من أن تزحف حشرة إلى فمك أثناء نومك أو استيقظت يومًا على لدغات البعوض المتعددة، فهذا بالتأكيد ما تحتاجه، فالثوم سام للحشرات وخاصة البعوض، وهذا هو السبب في أن هذه الحشرات تبتعد عند استنشاق رائحته.

- النوم بشكل أفضل:

الثوم غني بفيتامين ب 1 المعروف بمساعدته في مكافحة اضطرابات النوم، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي أيضًا على كمية وفيرة من فيتامين ب 6، ما يعزز إفراز الميلاتونين، وبالتالي تهدئة الجهاز العصبي.

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