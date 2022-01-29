زوجة عمرو دياب تعلن عن عملها الفني الأول في السعودية.. أبناؤها يحتفون بها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عمل فني جديد تستعد لطرحه زينة عاشور الزوجة الثانية للفنان عمرو دياب، وهو ما كشفت عنه خلال خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

زينة عاشور تنشر البرومو الرسمي لمسرحيتها

ونشرت زينة عاشور خلال حسابها البرومو الرسمي للمسرحية الفنية «كان ياما كان»، إلى جانب إعلانها عن موعد العرض الأول لها بالمملكة العربية السعودية، ودونت عليه: «سعيدة وفخورة بأول عرض لمسرحية فريدة من نوعها، من إنتاج سعودي بريطاني مشترك، مسرحية كان يا ما كان في الرياض، والافتتاح يوم 5 فبراير».

وحسب البرومو الرسمي للمسرحية الفني، تشارك زوجة عمرو دياب بالرؤية الفنية خلال العمل.

أبناء زينة عاشور يحتفلون بعملها الفني

وسرعان ما تفاعل أبناء الفنان عمرو دياب مع والدتهم، إذ شارك كل من «كنزي وجانا دياب»، صورة البرومو الرسمي للعمل المسرحي الأول لوالدتهما، وذلك عبر حساباتهن بموقع «إنستجرام» أيضًا.

معلومات عن زينة عاشور

- اسمها زينة محمد عاشور.

- هي ابنة رجل الأعمال السعودي الشهير محمد مصطفى عاشور.

- تزوجت من الفنان عمرو دياب في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وأنجبت منه توأمها «عبد الله وكنزي»، ومن ثم «جانا».

- حرصت زينة على الابتعاد عن الأضواء طيلة فترة زواجها من عمرو دياب.

- على الرغم من عدم ظهورها مع عمرو دياب منذ سنوات طويلة في أي مناسبة، إلا أن الثنائي لم يعلن عن انفصالهما رسميًا، أو التحدث عن مصير علاقتهما سويًا.

- تحرص على تقديم الدعم دائمًا لأبنائها الثلاثة في مجالات حياتهم المختلفة، والتي جاء آخرها نشرها مقطع فيديو لابنتها «جانا» وظهرت خلاله وهي تؤدي مقطع من أغنية أجنبية.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، 174 ألف شخص.