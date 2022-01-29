معلومات عن الفتاة صاحبة فيديوهات السباحة أسفل الجليد.. احتفلت بالتريند في مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم برودة الطقس والانخفاض الشديد لدرجات الحرارة وشعور المواطنين بالطقس البارد، تسببت فتاة في إثارة حالة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في عدد من الفيديوهات وهي تستحم في بحيرات جليدية بمناطق مختلفة من روسيا.

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إثارة الجدل بسبب الفتاة الروسية

وسرعان ما تم تداول عدد من الفيديوهات التي قامت الفتاة المدعوة «جالكينا أنيشكا»، بنشرها عبر حسابها الرسمي بمنصة الفيديوهات الشهيرة «تيك توك»، والتي ظهرت خلالها وهي مرتدية ملابس مختلفة للسباحة «مايوهات»، وتحرص على النزول إلى المياه الجليدية في درجات حرارة منخفضة بشدة تحدت الصفر، وتتعمد الظهور وهي تمارس حياتها بصورة طبيعية، وتتناول العديد من المشروبات الدافئة.

معلومات عن الفتاة الروسية

ويستعرض «هن» خلال السطور مجموعة من أبرز المعلومات عن الفتاة الروسية، وفق حسابها الرسمي على منصة «تيك توك».

- تدعى «جالكينا أنيشكا»، وتعمل كـ «بلوجر» وموديل في مجال عروض الأزياء.

- روسية الجنسية.

- يتابعها عبر حسابها على منصة «تيك توك»، ما يقرب من 3 ملايين متابع.

- تحرص على استعراض قواها وتحملها برودة الطقس القاسي، من خلال نشرها الفيديوهات المختلفة وهي تسبح في مياه وطقس ذوات درجات حرارة منخفضة قد تصل إلى 27 درجة مئوية تحت الصفر.

- تسجل فيديوهاتها مشاهدات عالية، إذ بلغ أحدهمم 113 مليون مشاهدة.

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- تُعرف نفسها عبر حسابها الرسمي على تيك توك بـ«ملكة الجليد».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، 37 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.

- تمتلك قناة رسمية لها أيضًا على منصة «تليجرام».

- تحرص على ممارسة الرياضة.

احتفال الفتاة الروسية بتصدرها التريند في مصر

وقبل ساعات احتفلت البلوجر الروسية بتصدرها تريند محرك البحث الشهير «جوجل» في مصر، إذ شاركت متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها بموقع «انستجرام»، تعليق أحد متابعيها الذي كشف لها عن تصدرها التريند في مصر بعد انتشار فيديوهاتها وسط الجليد.

وعلقت «جالكينا أنيشكا» محتفلة بتصدرها التريند، قائلة بالإنجليزية إنها تصدرته للمرة الأولى في مصر، ومن ثم مختلف بلدان العالم.