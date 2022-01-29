الامارات | تحذير صادم من أطباء العيون.. طعام يتناوله الملايين يمكن أن يتسبب في "العمى"

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير صادم من أطباء العيون.. طعام يتناوله الملايين يمكن أن يتسبب في "العمى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير نُشر في دورية حوليات الطب الباطني الأمريكية أن العيش على نوع معين من الطعام يمكن أن يسبب العمى، ألا وهو الوجبات السريعة.

وعلى عكس الأوجاع والآلام الروتينية في الجسم، نادراً ما تنبهك عيناك إلى المشاكل، وهذا يجعل من الصعب تحديد اقتراب فقدان البصر حتى فوات الأوان.

ووفقاً للتقرير الذي نشرت أجزاء منه صحيفة إكسبريس، فإن إحدى الطرق التي يمكن أن تعرض صحة عينك للخطر هي اتباع نظام غذائي من الوجبات السريعة، فقد أصيب مراهق بالعمى بعد سنوات من تناول الوجبات السريعة، وفقًا لتقرير الحالة المنشور في دورية Annals of Internal Medicine ، ودفع هذا الاكتشاف أطباء العيون في بريستول للتحذير من مخاطر الوجبات السريعة بعد أن درسوا حالة الشاب الذي ساءت حالته تدريجياً إلى درجة العمى الذي لا يمكن علاجه.

وأبلغ باحثون من مستشفى بريستول للعيون في المملكة المتحدة عن حالة مريض زار طبيب عائلته لأول مرة ويشكو من التعب، وذكر المراهق أنه منذ ترك المدرسة الابتدائية عاش على نظام غذائي من البطاطس المقلية والخبز الأبيض واللحوم المصنعة والوجبات السريعة.

وعلى الرغم من أن مؤشر كتلة الجسم لديه طبيعي، فقد وجدت الاختبارات أن جسمه يعاني من فقر الدم ونقص في الفيتامينات مع انخفاض مستوى فيتامين ب 12، وتم إعطاؤه حقن فيتامين ب 12 وتناول المكملات الغذائية وإعطائه نصائح غذائية - لكنه لم يلتزم بالعلاج الموصى به - وبعد عام عاد الشاب إلى المستشفى لأنه أصيب بفقدان السمع وضعف البصر، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إيجاد سبب.

وقال التقرير إنه بحلول سن السابعة عشرة أصبحت الرؤية لدى المريض أسوأ بشكل تدريجي، لدرجة العمى، واعترف أنه تناول نفس الأطعمة السريعة لأكثر من عقد.

ومن خلال التحقيق في تغذية المريض، وجد الأطباء نقصاً في فيتامين ب 12 وفيتامين د ، وانخفاض كثافة المعادن في العظام، وانخفاض مستويات النحاس والسيلينيوم، ومستوى عالٍ من الزنك، وبحلول الوقت الذي تم فيه تشخيص حالته كان المريض يعاني من ضعف دائم في الرؤية.

وأكد التقرير أن مخاطر سوء صحة القلب والأوعية الدموية والسمنة والسرطان المرتبطة باستهلاك الوجبات السريعة معروفة جيداً، لكن سوء التغذية يمكن أن يلحق الضرر الدائم بالجهاز العصبي، وخاصة الرؤية.

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