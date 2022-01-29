الامارات | «عامل توصيل الثلج».. صورة تثير تعاطف الاردنيين..مأساة 2015 في الذاكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «عامل توصيل الثلج».. صورة تثير تعاطف الاردنيين..مأساة 2015 في الذاكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن موجة واسعة من الجدل والغضب والتعاطف. وتظهر الصورة العامل يحمل طلبية ويسير بها، وسط الثلوج خلال المنخفض الجوي الذي تعرض له الأردن على مدى الايام الماضية.

وعبّر نشطاء على الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع عن تضامنهم مع عامل التوصيل، ودعوا إلى مراعاة ظروف العمال الذي يضطرون للخروج في مختلف الظروف الصعبة والمخاطرة بحياتهم من أجل كسب قوت يومهم.

وأشاروا إلى مأساة عامل التوصيل الذي توفي عام 2015 وذلك بعد خروجه للعمل في ظروف مشابهة لا تزال في الذاكرة.

وقالوا إنه على أصحاب المنشآت التي تعمل في خدمة التوصيل وقف هذه الخدمات بالظروف الصعبة حفاظا على سلامة العاملين لديها وعدم تعرضهم لحوادث سير قد تهدد حياتهم، وخاصة في ظل التحذيرات الرسمية من الخروج.

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