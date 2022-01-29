منها الجيب الأمامي وتحت المخدة.. 5 أماكن احذر وضع الموبايل فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نضع الموبيل بالقرب من أعضاء الجسم، ما يسبب لنا العديد من اﻷمراض الخطيرة.

وفي التقرير، نذكر أماكن بالجسم حذر العلماء من وضع الهاتف بالقرب منها بحسب ما جاء في موقع"brightside”

1-الجيب الخلفي:

من المؤكد أنه من المريح جدًا حمل هاتفك في الجيب الخلفي لبنطالك ولكن يمكن أن يؤدي هذا إلى العديد من المشاكل، حيث تحتوي الهواتف على شاشات تعمل باللمس، فمن السهل جدًا الاتصال برقم طوارئ وعدم معرفة ذلك، وتتسبب أيضا بألم في المعدة واﻷرجل، ومن السهل جداً نسيانه وكسره أو فقده.

2-الجيب اﻷمامي:

لا يحمل الرجال الحقائب، لذا من الملائم لهم وضع هواتفهم في الجيب الأمامي، لكن صحة الرجل يمكن أن تتأثر بسبب ذلك، إذ أثبتت الدراسات أن الإشعاع الكهرومغناطيسي للهاتف يؤثر سلبًا على كمية الحيوانات المنوية، وكلما وضع الرجل الهاتف في بنطاله لفترة طويلة، زادت المخاطر.

3- حمالة الصدر:

وفقًا للعلماء، فإن وجود هاتف في حمالة الصدر يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. لذلك من الأفضل عدم وضعه في تلك المنطقة.

4- اﻷماكن الساخنة:

درجات الحرارة المرتفعة ضارة بالإلكترونيات. في الجو الحار، لا يُنصح بترك هاتفك في السيارة أو بجوار الفرن.

5- تحت المخدة:

لا يجب وضع الهاتفك تحت الوسادة فهناك عدة أسباب لذلك:

في الليل، غالبًا ما تأتيك الإشعارات، مما يجعل الشاشة تتضيء، فيؤثر هذا الضوء على إنتاج الميلاتونين، يؤدي هذا إلى حدوث مشاكل في النوم واﻷرق، ويسبب الإشعاع الكهرومغناطيسي الصداع والدوخة.

وكانت هناك أيضاً حالات انفجارات هاتفية وحرائق، عند تغطية هاتفك بالمخدة.

ويصدر هاتفك حرارة عند الشحن، وتتسرب من تحت الوسادة وتسبب لك اﻷمراض الخطيرة، فمن الأفضل أن تشحنه بعيدًا عن نفسك وعن سريرك وعن الأشخاص الآخرين.

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