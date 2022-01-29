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«مصدقك ومستعد أساعدك» مبادرة لدعم الناجيات من قضايا العنف «صور»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مبادرة مصدقك ومستعد أساعدك

فتيات في عمر الزهور بالزي الرسمي للمدرسة، يمرحن وينظرن لمستقبلهن بنظرة مليئة بالتفاؤل، إلى أن تعرضت إحداهن للابتزاز، لم ترحمها نظرة المجتمع القاسية، فماذا لو تبدلت تلك النظرات بأخرى مليئة بالرحمة والعطف والوعي؟ هذا ما أردت الفوتوجرافر الموهوبة «الفاطمة حرز الله» نشره في المجتمع من خلال مبادرة «مصدقك ومستعد أساعدك».

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مبادرة لدعم الناجيات من قضايا العنف

«مصدقك ومستعد أساعدك» هي مبادرة لدعم الناجيات من قضايا العنف، أرادت «الفاطمة» توثيق الحملة بصور لتوضيح وإيصال الفكرة للمجتمع، خاصة أن الصور لها واقع قوي إذا كانت تحاكي الواقع بشكل واضح وصريح.

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اختيار الملابس الملائمة للفكرة

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حرصت الفاطمة على أن تكون التفاصيل وكأنها حقيقية وتقول لـ «هن»: «حضرت للفكرة لمدة أسبوعين لحد ما جمعت الأشخاص بتعرف تمثل مسرح كويس، وعملنا اجتماع عشان نوزع الشخصيات المناسبة لكل شخص على حسب شكله، وساعدوني جدا في إنهم جابوا ملابس مناسبة ليهم تليق على الشخصية إللي واخدينها، وعاملة كمان مكياج لنفسهم عشان يوضح الهالات وملامح السن الكبير بالنسبة للأم والأب وكدة».

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التجهيز لفكرة الحملة

الفاطمة زوجة وأم لذلك دائما ما تحاول التوفيق بين موهبتها وشغفها في التصوير وبين أسرتها، لكن تطلبت جلسة التصوير مجهودا كبيرا ولم تلتقط الصور في يوم واحد: «أخدت مني مجهود كبير جدا الحقيقة لأننا مقدرناش نخلص في يوم فحددنا يوم تاني كملنا فيه باقي جلسة التصوير، وطبعا لأني أم فالموضوع كان صعب عليا شوية بس الحمد لله عدت بسلام».

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الشخصيات المشاركة في جلسة التصوير

الشخصيات المشاركة في جلسة التصوير، بعضهم من ممثللي المسرح والبعض الآخر لأول مرة يؤدوا أدوارًا تمثيلية، لكن براعتهم أدهشت رواد السوشيال ميديا.

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يذكر أن الفاطمة تبلغ من العمر 26 عاما من محافظة قنا، تطمح بأن يكون لها ستديو تصوير كبير به جزء مخصص للفتيات فقط، لأنهن يتعرضن لبعض المعاناة في التصوير بالمحافظة.

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MO Nasa

MO Nasa

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