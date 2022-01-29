بدلة الطفولة اتغيرت.. ميني ماوس لبس البدلة الزرقاء والاتهامات تلاحقه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

منذ ظهور الفأرة الشهيرة «ميني ماوس» رسخت في أذهاننا جميعاً إطلالتها بفستانها الأحمر الشهير المنقط و«فيونكتها» التي تضيف إليها مزيداً من الرقة، قررت شركة والت ديزني التخلي عنه مع الاحتفاظ بالفيونكة كما هي واستبدال الفستان ببدلة زرقاء أنيقة وذلك في أحدث ظهور لها في الاحتفال بمرور 30 عاما على إنشاء منتج ديزني لاند في باريس، وذلك وفقاً لـ «BBC news».

فستان الطفولة الأحمر الشهير

منذ ظهورها لأول مرة في النسخة الإنجليزية في عشرينات القرن الماضي جذبت الفأرة الشهيرة ميني ماوس انتباه الأطفال والكبار بفستانها الأحمر الشهير، المنقط بنقاط بيضاء وفيونكتها الكبيرة وبعد أعوام من التزام شركة والت ديزني بهذا الزي للشخصية الكرتونية الأشهر في عالم ديزني قررت الاستعانة بـ مصممة الأزياء ستيلا ماكرتني لتصميم زي جديد مناسب للعصر الحالي، والذي تم تسريبه للصحف وهو عبارة عن بدلة زرقاء أنيقة مع الاحتفاظ بفيونكتها بنفس لون البدلة والذي من المتوقع أن تظهر به «ميني ماوس» أثناء الاحتفال بمرور 30 عاما على إنشاء ديزني لاند في باريس، وذلك خلاص شهر مارس وهو شهر تاريخ المرأة.

ردود أفعال عشاق ديزني على الزي الجديد

على الرغم من أن التغيير في زي «ميني ماوس » تغيير مؤقت فإن ردود الأفعال على زي الفأرة اختلف بين مؤيد ومعارض فقد هاجم المعلق الأمريكي «كانديس أوينز» زيها قائلاً: «التغيير هو محاولة لجعل ميني ماوس أكثر ذكورية ومحاولة لتدمير أنسجة المجتمع» وذلك في لقائه مع قناة فوكس نيوز، وقد جاوبه المذيع مازحاً «أو ربما محاولة لتقليد زي هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في اعتمادها على البدل الرسمية»

ظهور ميني ماوس بزي مختلف من قبل

البعض أيد فكرة تغيير الفستان الشهير ببدلتها الحالية خاصة أنها ظهرت من قبل ببدلة حمراء وبنطلون أبيض يشبه زي القبطان وذلك في 2019 تحت اسم «كابتن ميني» على متن ديزني كروز لاين، إلا أن المحبين للشخصية الكارتونية يفضلون فستانها الأحمر الكلاسيكي ويرفضون تغييره معتبرين أنه سيلحقه تغيير في شخصيتها.